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04.10.2020 - 18:17 |

Korona virüs tablosu yayınlanıyor 4 Ekim - Can kaybı ve vaka sayısı kaç oldu, son durum nedir? Fahrettin Koca...

Koronavirüs salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Her gün yayınlanan koronavirüs tablosu ile ilgili günün sonuçları belli oluyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün itibariyle paylaştığı rapora göre test sayısının toplamda 11 milyona yaklaştığı, toplam vaka sayısı ise 323.014'e ulaştığı belirtildi. 59 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 283.868 olarak duyuruldu...

Korona virüs tablosu yayınlanıyor 4 Ekim - Can kaybı ve vaka sayısı kaç oldu, son durum nedir? Fahrettin Koca...

Son yılların en çok konuşulan konusu Koronavirüs salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Ülkemizde son durum için her gün gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çevriliyor. Peki son can kaybımız ve vaka sayımız ne kadar oldu? İşte bu akşamki açıklama öncesi son durum...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(3 EKİM CUMARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 103.219

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.502

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  59

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.211

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 10.711.883

TOPLAM VAKA SAYISI: 323.014

TOPLAM CAN KAYBI: 8.384

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 283.868

Korona virüs tablosu yayınlanıyor 4 Ekim - Can kaybı ve vaka sayısı kaç oldu, son durum nedir Fahrettin Koca...



TRUMP'IN ASİSTANI DA POZİTİF ÇIKTI!

ABD Başkanı Donald Trump’ın asistanı Nicholas Luna, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

ABD medyasındaki haberlerde, kişisel yardımcısı olarak sürekli Trump’a eşlik eden Luna’nın, Trump’ta Kovid-19'a rastlanmasından sonra yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Trump’ta koronavirüs tespit edilmesinin ardından etrafında görevli kıdemli ekibinin tamamı cuma günü Kovid-19 testi yaptırmıştı.

Donald Trump’ın ekibinden yakın danışmanı Hope Hicks, Beyaz Saray Danışmanı Kellyanne Conway, kampanya menajeri Bill Stepien ve en son kampanya danışmanı olarak görev yapan eski New Jersey Valisi Chris Christie de Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

 

 

 

 

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