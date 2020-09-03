Korona virüse yakalanan Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Binali Yıldırım'dan korona virüs açıklaması

Binali Yıldırım, korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Ak Parti İzmir Milletvekili olan Binali Yıldırım'ın açıklamasının ardından sağlık durumuna ilişkin araştırmalar başladı. Peki Korona virüse yakalanan Binali Yıldırım ve Semiha Yıldırım'ın son sağlık durumu nasıl?

BİNALİ YILDIRIM SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Binali Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.

Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz.