27.10.2020 - 18:05 |
Koronavirüs 27 Ekim vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? Bugünkü korona tablosu nedir?
Koronavirüs vaka ve ölü sayısı her akşam olduğu gibi merak ediliyor. Vatandaşlar bugün hasta ve vefat sayısında artış olup olmayacağını araştırıyor. Bu nedenle de sık sık Koronavirüs 27 Ekim vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? sorusu yöneltiliyor.
Koronavirüs vaka ve ölü sayısı akşam saatlerinde en önemli gündem konusu oluyor. Artan vaka ve vefat sayıları halkı endişelendirirken her akşam 'Koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?' sorusuna cevap aranıyor.
KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?
Koronavirüs 27 Ekim son tablosu Sağlık Baknlığı tarafından henüz açıklanmadı. Son korona tablosunun 19.00 gibi açıklanması bekleniyor.
KOCA'DAN MÜCADELE VE TEDBİR MESAJI
Bakan Koca 26 Ekim'de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.AK Parti Sözcüsü Çelik: "Birileri gidip de Diyarbakır annelerini görmezden gelerek 'Ben Kürt sorunundan bahsediyorum', 'Ben Kürt çocuklarının sorunlarından bahsediyorum' 'Ben şu yasaklara karşıyım', 'Ben şu şekilde demokrasi mücadelesi veriyorum' dediği anda, Diyarbakır annelerinin mücadelesine destek veren bir tutum içerisine girmiyorsa, bilelim ki otomatikman ikiyüzlü bir adrese kendisini postalamış olur."