Koronavirüs tüm dünyayı derinden sarstı ve sarsmaya da devam ediyor. Birçok firma aşı çalışması yaptı ve birçok ülkden ona aldı. Türkiye'de de ilk aşılar için heyecanlı bir bekleyiş söz konusu... Çin'den gelen aşıların ilk olarak ne zaman yapılacağı sorgulanırken Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? Aşılar ne zaman yapılacak? soruları artmış durumda...

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, konuya ilişkin açıklamlarda bulundu. Selvi şöyle dedi:

"Bakan Koca, şunları söyledi: “11 Aralık’tan sonra gelecek demiştim. Aşı şu an depolarda hazır bekliyor. Bununla ilgili onay süreçleri başlamıştı. Çin devleti tarafından onay verilmiş oldu. Birkaç günlük bir prosedür söz konusu. Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceğini düşünüyorum. İlk parti 3 milyon. 14 günlük bir incelemeden geçmiş olacak. Muhtemelen ay sonu veya yılın ilk haftası uygulama başlayabilir.”

Bakan Koca “İlk aşıyı siz mi olacaksınız” sorusuna ise, “Strateji gereği öncelik sağlık çalışanları olduğu için ben de sağlık çalışanı olduğum için ilk aşı olanlardan olabilirim” karşılığını verdi."