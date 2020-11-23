Koronavirüs aşısı son durum: Korona aşısı bulundu mu, ne zaman çıkacak?

BioNTecH ve Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın ardından bir aşı haberi de Oxford'dan geldi. Koronavirüs ölüm oranları dünya genelinde artmaya devam ederken aşı çalışmaları da her ülkede hızla sürüyor. Koronavirüs aşısı Türkiye son durum da okuyucuyou heyecanlandıran başlıklar arasında. İşte, koronavirüs aşısına dair ayrıntılar...

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU?

BioNTecH firması kısa süre önce geliştirdiği korona aşısının yüzde 90 başarılı olduğunu ve dünya genelinde satışa çıkarılacağını duyurmasıyla birlikte Moderna da kovid-19 için geliştirdiği aşının yüzde 94.5 etkili olduğunu belirtti.

Gelişmelerin ardından Oxford Üniversitesi de çalışmaları henüz devam eden koronavirüs aşısının yüzde 70 başarılı olduğunu duyurdu.

KORONAVİRÜS AŞISI SON DURUM

Oxford Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, devam eden çalışmalardan elde edilen veriler, aşısının yüzde 70 etkili olduğunu ortaya koydu. Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği Kovid-19 aşısı tek doz uygulanması halinde yüzde 70, önce yarım doz, ardından tam doz uygulanması halinde ise yüzde 90 seviyesinde etkili oldu. Aşı muadillerinden daha ucuz olmasının yanı sıra daha kolay muhafaza edilerek dünyanın farklı noktalarına daha rahat ulaştırılabilecek. Oxford Aşı Grubu Direktörü ve Oxford Aşı Denemesi baş araştırmacısı Prof. Dr. Andrew Pollard, bulguların birçok hayatı kurtaracak etkili bir aşıya sahip olduklarını gösterdiğini belirtti.

Pollard, "Heyecan verici bir şekilde, doz rejimlerimizden birinin yaklaşık yüzde 90 etkili olabileceğini bulduk. Bu doz rejimi kullanılırsa, planlanan aşı tedariki ile daha fazla kişiye aşı yapılabileceğini gördük." ifadesini kullandı.

Pfizer-BioNTech firmasının geliştirdiği aşı Sakarya'da 40 gönüllü üzerinde uygulandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu koronavirüs aşısına aralık ayında ruhsat verilebileceğini ve ilk etapta Türkiye'ye 1 milyon doz tedarik edileceğini duyurmuştu.

Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech firmasının geliştirdiği aşıda 2021 yılında tedarik miktarının 25 milyon doza çıkabileceğini de sözlerine eklemişti.