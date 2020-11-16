Koronavirüs aşısı son durum nedir? Koronavirüs aşısı fiyatı ne kadar? İşte son dakika haberleri Türkiye

Dünya çapında ve Türkiye'de salgını devam eden koronavirüsün tedavi yöntemi çalışmaları uzun zamandır devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın gün gün arayışında olduğu koronavirüs aşısı haberlerine bir yenisi eklendi ve müjdeli haber geldi.

Korona virüs aşısında sevindiren gelişme! Başarı oranı yüzde 94.5

Gelen son dakika haberine göre, korona virüse karşı aşı geliştiren Moderna'dan yapılan açıklamada, "Faz 3 analizlere göre MRNA-1273'ün etkinlik oranı yüzde 94,5" denildi.

KORONAVİRÜS AŞISI FİYATI NE KADAR?

İki doz halinde uygulanan koronavirüs aşısının ABD'deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.

TARİH VERİLDİ

Koronavirüse karşı ilk başarılı aşıyı üreten Almanya merkezli BioNTech şirketinin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, İngiliz BBC'de yayınlanan Andrew Marr Show'da çok kritik açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Uğur Şahin, "Bir bilim insanı olarak ve başkaca virüslerden şimdiye kadar gördüklerimizin ekstrapolasyonundan (sonuçların genişletilmesi, uyarlama) hastalığın önlenmesinde yüksek bir tesir umuyorum" dedi.

Prof. Şahin, "Böylesine yüksek etkili aşıyla insanlar arasındaki bulaşmanın belki yüzde 90 değil fakat yüzde 50 azalacağına çok eminim. Ancak unutulmamalıdır ki bu bile pandeminin yayılmasında dramatik bir düşüşle sonuçlanacaktır" ifadesini kullandı.

Aşının antikor tepkisine bağlı olarak her yıl, iki yılda bir ya da beş yılda bir yapılması gerekebileceğini vurgulayan Şahin, "Bu kış zorlu geçecek. Bu kış aşımızla enfeksiyon rakamları üzerinde büyük bir etkimiz olmayacak. Fakat her şey yolunda giderse, aşıyı bu kış sonunda, gelecek yıl başında dağıtmaya başlayacağız" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Şahin, dünyanın dikkatle izlediği açıklamalarına şöyle devam etti:

- Bu yaza kadar büyük bir etki olmayacak. Yaz enfeksiyon hızı düşeceği için bize yardımcı olacak. Mutlak surette gerekli olan şey, ilkbahara kadar ya da sonhabardan önce yüksek aşılama oranına ulaşmamızdır.

- Bu, gelecek sonbahar öncesi tüm bağışıklık aşılamasının başarıyla tamamlanması anlamına geliyor. Bunun gerçekleşeceğine eminiz; zira, birçok aşı şirketinden tedariklerini artırması istendi; yani gelecek yıl normal bir kış yaşayabiliriz.