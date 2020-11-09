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09.11.2020 - 16:17 |

Koronavirüs aşısı son durum! Son dakika koronavirüs aşı haberleri Türkiye...

Uzun zamandır büyük merakla ve sabırsızlıkla beklenen koronavirüs aşısı ile ilgili son dakika haberi geldi. Beklenen haber Pfizer şirketinden geldi. Pfizer, koronavirüs aşısının Faz 3 denemesinde yüzde 90 etkili olduğunu dünyaya duyurdu. İşte koronavirüs aşısı son durum...

Koronavirüs aşısı son durum! Son dakika koronavirüs aşı haberleri Türkiye...

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde doğan ve tüm dünyaya yayılan virüse karşı aşı denemeleri uzun süredir devam ediyordu. Bugün son dakika haberleri arasında yer alan koronavirüs aşı haberi milyonları sevindirdi. Yüzde 90 etkili olduğu belirtilen koronavirüs aşısında son durum haberimizin devamında...

KORONAVİRÜS AŞISI SON DURUM

Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech şirketlerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, en azından bir semptom gösteren 94 kişiye yapılan aşı uygulamasında aşının etkinlik oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğu belirlendi.

Pfizer'in başkanı ve icra kurulu başkanı Albert Bourla yaptığı açıklamada, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün," dedi.  Bourla, "Aşı geliştirme programımızda bu kritik dönüm noktasına, rekorlar kıran enfeksiyon oranları, aşırı kapasiteye yaklaşan hastaneler ve yeniden açılmaya çalışan ekonomilerle, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu zamanda ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı. 

YILBAŞINDAN ÖNCE DAĞITIMA BAŞLANABİLİR

Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla yapılan koronavirüs aşısının yılbaşından önce dağıtıma hazır olabileceği söyleniyor.

OXFORD-ASTRAZENECA AŞISININ ÜRETİMİNE DE BAŞLANIYOR

Öte yandan, küresel biyoteknoloji şirketi CSL, 3. aşama deneyler tamamlanmadan Melbourne'de Oxford-AstraZeneca aşısının üretimine başlayacaklarını açıkladı.

Şirketin Bilim bölümünün başkanı Dr. Andrew Nash, ABC News'e yaptığı açıklamada, klinik deneylerin umdukları olumlu sonucu vermesi halinde son aşama onayını almadan önce aşının kısa süre içinde halkın kullanımına hazır olacağını söyledi. Aşının 3. aşama deneylerinin bu yıl sonunda sona ermesi bekleniyordu.

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