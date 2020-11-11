Koronavirüs aşısı son durum Türkiye haberleri! Son dakika Koronavirüs aşısı bulundu mu, fiyatı ne kadar?

Koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahinin kurucusu olduğu BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'in, gelen olumlu verilerinin ardından bu ay içinde ABD'ye koronavirüs aşısı için onay başvurusunu sunacakları belirtildi. Pfizer ve BioNTech, söz konusu gelişmeyi "bilim ve insanlık için büyük bir gün" sözleriyle duyurdu. Söz konusu aşı adayı 6 ülkede 43 bin 500 kişi üzerinde test edildi.Denemelerde ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadı. Koronavirüs aşısının denendiği ülkeler arasında Türkiye de var. Aşı üreticisi şirketlerin, bu ay sonunda acil kullanım onayı için başvuruda bulunmayı planladığı bildirildi.Aşı, üç hafta arayla iki doz halinde uygulanacak. Pfizer yıl sonuna kadar 50 milyon doz, 2021 sonuna kadar ise 1,3 milyar doz aşıyı piyasaya sürebilmeyi planlıyor.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, kamuoyunun aşının güvenliğiyle ilgili kaygılarını yatıştırmak için, ilk aşı olacaklar arasında olmayı istediğini söyledi fakat buna etik engeller çıkabileceğini de ekledi. CNBC'ye konuşan Bourla, "Eğer elimizde sınırlı dozda aşı varsa, insanların, benim yaşım ve çalışma kapasitemdeki insanların ilk aşı olacak gruba alınmasını onaylayacağından emin değilim. Dolayısıyla buna saygı göstermek isterim" dedi.

Pfizer hisseleri, aşının üçüncü aşama denemelerinin başarılı olduğu açıklamasından sonra ABD'de daha piyasa açılmadan ön işlemlerde yükseldi. Daha sonra da yüzde 17 değer kazandı. Aşı üreticisi şirketlerin, bu ay sonunda yapacağı acil kullanım onayı için başvurusuna hangi hızla yanıt alacakları aşının kullanımının ne zaman başlayacağını belirleyecek.

Bütün dünyada aşı, daha gelişkin tedavilerle birlikte insanların yaşamını kısıtlayan salgınla mücadele önlemlerinin son bulması için en etkili yol olarak görülüyor.



KORONAVİRÜS AŞISI FİYATI NE KADAR?

Pfizer, ABD hükümeti ile Temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İki doz halinde uygulanan bu aşının ABD'deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.

Almanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aşının 2021in ilk çeyreğinden önce alınmayacağı ifade edildi. Açıklamada, Olumlu bir risk-fayda oranının teyit edilebileceği varsayılırsa, ilk onayların en erken 2021in ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor denildi.



Koronavirüsle aşısında başarıya ulaştığını açıklayan ilk şirketin arkasında Türkiye kökenli iki bilim insanı var. ABD merkezli Pfizer ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıklayan Almanya merkezli BioNTech şirketi, aileleri Türkiye'den Almanya'ya göçmüş Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından 2008'de kuruldu.