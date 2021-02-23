Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bakan Koca açıklama yapacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu her hafta toplanıyor. Geçen hafta Çarşamba günü video konferans yöntemiyle toplanan Bilim Kurulu bu hafta ne zaman toplanacak? 1 Mart tarihiyle normalleşme adımları beklenirken 15 günlük tam kapanmanın gündeme gelmesi vatandaşların Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararları merak etmeye başladı.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu ne zaman toplanacak merak konusu. Her hafta Çarşamba ya da Perşembe günleri gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bu hafta ne zaman toplanacak? Toplantıda yeni normalleşme kararlarının görüşüleceği tahmin ediliyor. Toplantı zamanı ile ilgili açıklama henüz yapılmadı.