Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan bayramda sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, DHA'ya yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendirdi. Doç. Dr. Turan, "Sokağa çıkma yasağı şu an için Bilim Kurulu gündeminde yok. Ancak Ramazan Bayramı’nda gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasından sonra biliyorsunuz ki vaka sayılarında azalma oldu. Bu önemli bir sonuçtu bizim için. Çünkü her türlü aktivitenin ardından 10-14 gün içerisinde sayısal patlamaları yaşamak mümkün. Bu nedenle Kurban Bayramı’nda alacağımız her önlem 10 gün sonra gerçekleşecek değişikliklerin daha az olmasına, daha az sayıda hastanın ortaya çıkışına neden olur. Bu da tabii ki olumlu bir etki, bu tamamen halkımızın elinde. Halkımız Kurban Bayramı'nda önlemlere uyacak. Burada dünyada söylenen maske, mesafe ve el hijyeni kuralı çok önemli bir kural. Bunlar artık hayatımızın bir gerçeği. Bu kurallardan şu aşamada vazgeçmek de mümkün değil" diye konuştu.

'DİKKATSİZ OLURSAK VAKALAR İKİ KATINA ÇIKAR'

Kurban Bayramı’nda tedbirlere dikkat edilmezse vaka sayılarının artabileceğini ifade eden Doç. Dr. Turan, "Eğer Kurban Bayramı’nda dikkatsiz olursak bu gördüğümüz sayılar belki de 2 katına çıkacak ve daha fazla olacak. Her vaka sayısındaki artış daha fazla hasta sayısının ortaya çıkışına neden olacak. Çünkü yeni normale henüz halkımız daha tam anlamıyla alışamadı. Büyük kalabalıklarda maskesiz arkadaşlarımızı görebiliyoruz. Bu nedenle bu uyarıyı tekrar gündeme getiriyorum. Lütfen hem sevdikleriniz hem kendiniz için bu kurallara uyunuz. Çünkü bizler yoğun bakımda bu hastaların hangi tabloda olduğunu çok net görüyoruz. O yüzden de uymadıkları takdirde çok ciddi bir tehlike ile karşı karşıya olduklarını unutmasınlar" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı’nda Türk halkından kurallara uymasını isteyen Doç. Dr. Turan, "Çünkü Eylül-Ekim ayları bizim korktuğumuz aylar. Hemen ardından sürecin hızlanmasına neden olabileceği endişesi içerisindeyim. O yüzden Kurban Bayramı’nda gerçekleştirilecek tüm önlemlere uyum, hasta sayıların artmasına engel olur. Ve Eylül-Ekim ayındaki riskli olan döneme de daha az sayıda hastayla girmiş oluruz. O yüzden Kurban Bayramı çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.