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09.01.2021 - 09:39 | | DHA

Koronavirüs, bir aileyi daha yok etti!

Samsun'da koronavirÃ¼sten Ã¶len doktorun ardÄ±ndan dram Ã§Ä±ktÄ±. 20 gÃ¼ndÃ¼r koronavirÃ¼s tedavisi gÃ¶ren Opr. Dr. Necati Emirhan Ã¶nceki gÃ¼n tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±n kaybetti. Emirhan'Ä±n dayÄ±sÄ±, amcasÄ±nÄ±, erkek kardeÅŸinin de korona kurbanÄ± olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Annesi ve kÄ±z kardeÅŸinin ise yoÄŸun bakÄ±mda koronavirÃ¼s tedavisi sÃ¼rÃ¼yor.

Koronavirüs, bir aileyi daha yok etti!

Samsun'da Ã¶zel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanÄ± olarak gÃ¶rev yapan Opr. Dr. Necati Emirhan (36) Kovid-19'a dayÄ±sÄ±nÄ±, amcasÄ±nÄ±, erkek kardeÅŸini kurban verdi.

Emirhan'Ä±n annesi ve kÄ±z kardeÅŸinin ise yoÄŸun bakÄ±mda koronavirÃ¼s tedavisi sÃ¼rÃ¼yor.

KoronavirÃ¼s nedeniyle Samsun 19 MayÄ±s Ãœniversitesi Hastanesi'nde 20 gÃ¼ndÃ¼r koronavirÃ¼s tedavisi gÃ¶ren Emirhan, Ã¶nceki gÃ¼n doktorlarÄ±n tÃ¼m Ã§abasÄ±na karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±. Emirhan'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ Bafra'da bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaratÄ±rken, yakÄ±nlarÄ± "KoronavirÃ¼s bir aileyi yok etti" dedi.

Samsun 19 MayÄ±s Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi mezunu olan Emirhan, 2009-2014 arasÄ±nda BaltalimanÄ± Metin SabancÄ± BaltalimanÄ± Kemik HastalÄ±klarÄ± EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde ortopedi Ã¼zerine uzmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± aldÄ±. Emirhan'Ä±n 2 Ã§ocuÄŸu vardÄ±.

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KoronavirÃ¼s, bir aileyi daha yok etti

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Korona yüzünden tabut ustalarÄ±nÄ±n 'can sÄ±kan' mesaisiPandemi sürecinde, cenaze taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile defin iÅŸleminde kullanÄ±lan tabutta 'sÄ±zdÄ±rmaya mahal vermeyecek ÅŸekilde olmasÄ±' koÅŸulu, tedbir gereÄŸi sadece bir defa kullanÄ±lmasÄ± ve bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±ktan vefat edenlerin tabutla defnedilmesinden dolayÄ± satÄ±ÅŸlarda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±.
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