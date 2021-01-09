KoronavirÃ¼s, bir aileyi daha yok etti

Koronavirüs, bir aileyi daha yok etti!
Samsun'da koronavirÃ¼sten Ã¶len doktorun ardÄ±ndan dram Ã§Ä±ktÄ±. 20 gÃ¼ndÃ¼r koronavirÃ¼s tedavisi gÃ¶ren Opr. Dr. Necati Emirhan Ã¶nceki gÃ¼n tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±n kaybetti. Emirhan'Ä±n dayÄ±sÄ±, amcasÄ±nÄ±, erkek kardeÅŸinin de korona kurbanÄ± olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Annesi ve kÄ±z kardeÅŸinin ise yoÄŸun bakÄ±mda koronavirÃ¼s tedavisi sÃ¼rÃ¼yor.
Samsun'da Ã¶zel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanÄ± olarak gÃ¶rev yapan Opr. Dr. Necati Emirhan (36) Kovid-19'a dayÄ±sÄ±nÄ±, amcasÄ±nÄ±, erkek kardeÅŸini kurban verdi.
Emirhan'Ä±n annesi ve kÄ±z kardeÅŸinin ise yoÄŸun bakÄ±mda koronavirÃ¼s tedavisi sÃ¼rÃ¼yor.
KoronavirÃ¼s nedeniyle Samsun 19 MayÄ±s Ãœniversitesi Hastanesi'nde 20 gÃ¼ndÃ¼r koronavirÃ¼s tedavisi gÃ¶ren Emirhan, Ã¶nceki gÃ¼n doktorlarÄ±n tÃ¼m Ã§abasÄ±na karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±. Emirhan'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ Bafra'da bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaratÄ±rken, yakÄ±nlarÄ± "KoronavirÃ¼s bir aileyi yok etti" dedi.
Samsun 19 MayÄ±s Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi mezunu olan Emirhan, 2009-2014 arasÄ±nda BaltalimanÄ± Metin SabancÄ± BaltalimanÄ± Kemik HastalÄ±klarÄ± EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde ortopedi Ã¼zerine uzmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± aldÄ±. Emirhan'Ä±n 2 Ã§ocuÄŸu vardÄ±.
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