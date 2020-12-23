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23.12.2020 - 15:18 | | İHA

Koronavirüs halayı! Emniyet'i harekete geçiren görüntüler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğün salonunda çekilen görüntüler polisi harekete geçirdi. Koronayı unutup halay çeken 15 kişiye 47 bin 700 TL ceza kesildi.

Koronavirüs halayı! Emniyet'i harekete geçiren görüntüler

Alınan kararlar doğrultusunda düğünlerde halay çekilmesi yasaklanmış ve düğünler 1 saat içerisinde yapılmasına karar verilmişti. Fakat bütün ikaz ve uyarılara rağmen bunlara uymamakta ısrar edenler var. Düğün salonunda halay çeken bir grup ayrıca mahallede eğlence yaptı. O anları cep telefonuyla kayıt altına alanlar bir de sosyal medyadan paylaştılar. Görüntüleri gören emniyet harekete geçti. Polis görüntülerde şahısların kimliklerini tek tek tespit ederek 15 şahsa kurallara uymadığı için 47 bin 700 TL ceza kesti. Ayrıca işletme sahibi hakkında tutanak tuttular.

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