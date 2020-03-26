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26.03.2020 - 12:27 |

Koronavirüs haritası! Dünyada corona virüsünden kaç kişi hayatını kaybetti? Kaç vaka var 26 Mart son rakamlar

Koronavirüs haritası vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dünya üzerinden her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanmaya devam ediyor. En çok vakanın görüldüğü Çin'de yeni vaka çıkmazken İtalya'daki vaka sayısı Çin'e yaklaştı. Peki Dünyada kaç vaka var, kaç kişi hayatını kaybetti? 26 Mart Corona virüsü canlı haritası son rakamlar...

Koronavirüs haritası! Dünyada corona virüsünden kaç kişi hayatını kaybetti? Kaç vaka var 26 Mart son rakamlar

Corona virüsü haritası vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dünya üzerinde her geçen gün artan vaka sayılarının ardından corona virüsü haritası dünya üzerindeki son rakamları sizler için derledik. Corona virüsü dünya üzerinde 472.790 vaka belirlendi. En çok vaka olan ülkeler sıralamasında Çin başı çekerken İtalya, ABD, İspanya, Almanya, İran, Fransa, İsviçre, Birleşik Krallık, Kore, ve Hollanda şeklinde vaka sayları sıralanıyor.

DÜNYA CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Corona virüsü vaka sayısı 472.790'a ulaştı. En çok vaka Çin'de 81.736 olarak açıklanırken Sayının her geçen gün arttığı İtalya'da vaka sayısı 74.386'ya ulaştı. ABD'de vaka sayısı 69.197 olarak açıklanırken İspanya'da vaka sayısı 49.515'e ulaştı. En çok vakanın görüldüğü sıralamada Almanya 37.323 vaka ile 5. sırada yer alıyor.

DÜNYADA CORONA VİRÜSÜNDEN KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 21.313 olarak açıklandı. Corona virüsünden hayatını en çok kaybeden ülke İtalya olarak öne çıkıyor. İtalya'da 7.503 kişi yaşamını kaybederken İkinci en fazla ölümün yaşandığı ülke İspanya olarak açıklandı. İspanya'da corona virüsünden ölen sayısı 3.647 olarak açıklandı. Corona virüsünün ortaya çıktığı 1,5 milyar nüfuslu Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3.168 olarak duyuruldu. İran'da 2.077, Fransa'da 1.331, Birleşik Krallık'ta 465, Hollanda'da 356 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

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Corona virüs hayatı damlara taşıttıYeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlıların, Antalya’da damda spor yapması, saç tıraşı olması gülümsetti.
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