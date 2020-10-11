İşte koronvirüste son tablo... 11 Ekim koronavirüs vaka (hasta) ve ölü sayısı belli oldu!

Sağlık Bakanlığı'nın son koronavirüs tablosu akşam saatlerinde en çok araştırılan konuşarın başında geliyor. Dün açıklanan tabloda hasta sayısı bin 649 olurken vefat sayısı ise 56 idi. Şimdi gözler 11 Ekim tablosunda...

11 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

11 Ekim koronavirüs hasta ve ölü sayısı açıklandı. Bugünkü koronavirüs tablosuna göre hasta sayısı 1502 oluken vefat sayısı ise 59 oldu.

10 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1649 kişiye hastalık tanısı konuldu. 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1414 oldu. 1391 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 293 bin 145'e yükseldi.