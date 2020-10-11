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11.10.2020 - 20:40 |

İşte koronvirüste son tablo... 11 Ekim koronavirüs vaka (hasta) ve ölü sayısı belli oldu!

Her akşam olduğu gibi bugün de Sağlık Bakanlığı'nın açıklayacağı koronavirüs hafta ve ölü sayısı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birazdan koronavirüs tablosunu detaylı bir şekilde açıklayacak.

İşte koronvirüste son tablo... 11 Ekim koronavirüs vaka (hasta) ve ölü sayısı belli oldu!

Sağlık Bakanlığı'nın son koronavirüs tablosu akşam saatlerinde en çok araştırılan konuşarın başında geliyor. Dün açıklanan tabloda hasta sayısı bin 649 olurken vefat sayısı ise 56 idi. Şimdi gözler 11 Ekim tablosunda...

11 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

11 Ekim koronavirüs hasta ve ölü sayısı açıklandı. Bugünkü koronavirüs tablosuna göre hasta sayısı 1502 oluken vefat sayısı ise 59 oldu.

İşte koronvirüste son tablo... 11 Ekim koronavirüs vaka (hasta) ve ölü sayısı belli oldu

10 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1649 kişiye hastalık tanısı konuldu. 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1414 oldu. 1391 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 293 bin 145'e yükseldi.

İşte koronvirüste son tablo... 11 Ekim koronavirüs vaka (hasta) ve ölü sayısı belli oldu

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.
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