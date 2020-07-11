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11.07.2020 - 12:45 | | DHA

Koronavirüs hastalarını getiren ambulans uçak Atatürk Havalimanı'na indi

Kazakistan ve Azerbaycan koronavirüs hastası getiren ambulans uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.

Koronavirüs hastalarını getiren ambulans uçak Atatürk Havalimanı'na indi

Kazakistan'da koronavirüs nedeniyle tedavi gören 39 yaşındaki İbrahim K., 55 yaşındaki Halil K. ve 42 yaşındaki İbrahim B. ile Azerbaycan'da tedavi gören 41 yaşındaki Ali U. Türkiye'de tedavi edilmeyi talep etti. Talep üzerine yapılan inceleme sonucunda başlatılan nakil operasyonu kapsamında Sağlık Bakanlığına ait TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçak, dün Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı. Planlama kapsamında uçak, Almatı-Astana-Bakü güzergahlarının ardından Türkiye'ye geldi.

İlk olarak İbrahim B. Ankara Esenboğa Havalimanı, Ali U. ise Adana Havalimanı'nda bekleyen ambulanslar ile tedavi görecekleri hastanelere nakledildi.  Daha sonra İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen uçaktaki İbrahim K. ve Halil K. de tedavi altına alınmak üzere ambulansa nakledildi. İki kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

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    Koronavirüs hastalarını getiren ambulans uçak Atatürk Havalimanı'na indi

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