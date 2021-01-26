'Koronavirüs ilacı için çalışıyoruz'

Kanser ve moleküler immünoloji çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Batu Erman, Kovid-19 hastalığında ortaya çıkabilen enflamasyonu (sitokin fırtınası) önlemek için yeni ilaç çalışmaları yapıyor. Prof. Dr. Erman, koronavirüsle mücadelede ilaçların da aşı kadar önemli olduğunu söylüyor. Uzun yıllar yurt dışında genetik ve kanser immünolojisi alanında çalışmalarını sürdüren, Amerikan

Ulusal Sağlık Enstitüsü NIH’de çalıştıktan sonra 2004 yılında Türkiye’ye dönen Prof. Dr. Batu Erman, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kadrosuna dahil oldu.

TÜBİTAK destekli

Prof. Erman, insan bağışıklık sistemini üzerine yaptığı araştırmalarla kanser ve son olarak koronavirüs ilaçları geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni bir laboratuvar kuran Prof. Erman, koronavirüs için ilaç çalışmalarına da Boğaziçi Üniversitesi’nde devam ediyor. Prof. Dr. Batu Erman, birçok Kovid-19 ilacı projesinin aynı anda çeşitli ortaklıklarda devam ettiğini belirtiyor. TÜBİTAK’tan ve çeşitli ilaç firmalarından destek aldıklarını da belirten bilim insanı Kovid-19 ilaçları için yoğun mesai harcadıkları projeleri şöyle anlattı: “İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Gül’ün yürütücülüğünde, Koç Üniversitesi ve Bezmialem Üniversitesi’ndeki çalışma arkadaşlarımız ve bir Türk ilaç şirketiyle birlikte, ‘Anakinra’ adı verilen protein bazlı bir kanser ilacının üretimi için araştırmalarımız devam ediyor. Bu ilaç, bağışıklık sisteminin aşırı aktif hale gelmesi sonrası ortaya çıkan enflamasyonu (sitokin fırtınası) baskılıyor. Şimdi bundan yola çıkan TÜBİTAK destekli yeni projemizle ‘Anakinra’ ilacını koronavirüs enfeksiyonunu ağır geçirerek, enflamasyon gösteren hastalarda da kullanmak için çalışıyoruz. Amacımız bu proteini üretmeyi başarabilmek ve ağır Koronavirüs hastalarında bu ilacın kullanılmasının önünü açmak.”

‘Avantajlar sağlıyor’

Aynı zamanda Kovid-19 aşısı için çalışmalarını da sürdürdüklerini dile getiren Prof. Dr. Erman, kanser ilaç araştırmaları sayesinde elde ettikleri ilerlemelerin Kovid-19 ilaçlarının geliştirilmesinde de büyük avantajlar sağladığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Kanser hücrelerinin içinde ‘p53’ adı verilen önemli bir protein var. Bu, birçok kanserde mutasyona uğruyor ve böylelikle hücre, kanser hücresine dönüşüyor. Bunu engellemeyi hedefleyen ilaçlar üzerine çalışıyoruz. Türkiye’de bazı ilaç şirketiyle kansere karşı ilaç çalışmalarımız da devam ediyor. TÜBİTAK’tan aldığımız fonla Slovenya ile ortak bir projemizde devegillerden elde edilen ‘Nano-body’ adlı bir antikor geliştiriyoruz. ‘Nano-body’lerimizi geliştirip bağışıklık sistemini güçlendiren bir ilaç olarak kullanmayı hedefliyoruz.”