Koronavirüs ile baş etme rehberi

Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘salgın’ olarak nitelediği koronavirüs yüzünden 7 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Bu durum insanlar üzerinde tedirginlik yaratırken, Türkiye Psikiyatri Derneği de, dünyayı kasıp kavuran bu virüsle ilgili, ‘Koronavirüs Hastalığı Salgını Sırasında Ruh Sağlığı ve Baş Etme’ ile ilgili bir makale yayımladı. Makalede çocuk, ebeveynler, sağlık çalışanları ve karantinadan çıkan kişilere tavsiyelerde bulunuldu. Salgın hastalık döneminde herkesin strese farklı tepki gösterebileceği belirtilen makalede, bireylerin dayanıklılığını artırması için, ‘Kovid-19’la ilgili medya yayınlarına gereğinden fazla maruz kalmaktan kaçının. Sağlıklı, dengeli yemekler yemeye çalışın, düzenli egzersiz yapın, bolca uyuyun, alkol ve uyuşturuculardan kaçının. Normal yaşamınıza dönmek için hoşlandığınız etkinlikleri yapmaya çalışın. Umut duygusunu koruyun ve olumlu düşünmeyi sürdürün” önerisinde bulundu.



Çocuğa güven



Salgın nedeniyle ebeveynlere de, “Çocuklar bir ölçüde çevrelerindeki yetişkinlerden gördüklerine tepki verirler. Ebeveynler ve bakımverenler çocuklarına en iyi desteği Kovid-19 ile sakin ve güvenli bir şekilde başa çıktıklarında sağlayabilirler. Ebeveynler, daha iyi hazırlanırlarsa, başta çocuklar olmak üzere çevrelerindeki diğer kişiler için daha güven verici olabilirler. Çocuklarınızla Kovid-19 salgını hakkında konuşmak için zaman ayırın. Çocuğunuzun anlayabileceği şekilde Kovid-19 hakkındaki soruları yanıtlayın ve gerçekleri paylaşın. Sizden nasıl başa çıkacaklarını öğrenebilmeleri için kendi stresinizle nasıl başa çıktığınızı onlarla paylaşın” tavsiyesinde bulunuldu.



‘Zaman tanıyın’



Makalede, COVID-19 şüphelisine müdahalede bulunan sağlık ekiplerinde duygusal bir yük olabileceği belirtildi. Müdahale ekibinin ikincil travmatik stres tepkilerini azaltmak için yapabilecekleri şöyle anlatıldı:



“İkincil stresin travmatik bir olaydan sonra ailelere yardım eden herkeste gelişebileceğini kabullenin. Fiziksel (yorgunluk, hastalık) ve ruhsal (korku, içe çekilme, suçluluk) belirtileri öğrenin. Salgına müdahalenin etkilerini atlatabilmek için kendinize ve ailenize zaman tanıyın. Günlük yaşamınızda arkadaşlarınızla ve ailenizle zaman geçirmek gibi hoşunuza giden kendinize bakım etkinliklerine yer verin. Salgından önce yaptığınız gibi ailenize ve hastalarınıza bakım verme yeteneğinizi etkilediğinden endişeleniyorsanız yardım isteyin.”



‘Öfke ve hayal kırıklığı’



Kovid-19 karantinasından çıkanlarda ise şunlara dikkat çekildi:



“Sağlık hizmeti veren bir kişi Kovid-19 kapmış olabileceğinizi düşündüğünde, hastalanmamışsanız bile, diğerlerinden ayrılmak stresli olabilir. Karantina sonrası karışık duygular yaşayabilirsiniz. Kendi sağlık durumunuz ve Kovid-19’a maruz kalmış olabilecek sevdiklerinizle ilgili korku ve endişe, sürekli kendinizi yoklamaktan kaynaklanan stres, sevdiklerinizin, bulaştırıcı olmadığınız tespit edilmesine rağmen sizinle temas etmekten dolayı hastalık kapacakları şeklinde korkuları olması nedeniyle üzüntü, öfke ya da hayal kırıklığı olabilir. Karantinada normal iş ya da ebeveynlik görevlerini yerine getirememekten kaynaklanan suçluluk duygusu da görülebilir.”