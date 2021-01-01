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01.01.2021 - 11:31 | | DHA

Koronavirüs mesajıyla dikkat çeken doktor, yoğun bakımda dua bekliyor

Diyarbakır'da, "Benim tanık olduklarımı gören biri, evden dışarı çıkmazdı" sözleriyle yoğun bakımda tedavi gören koronavirüs hastalarının yaşadığı acılara dikkat çeken Doç. Dr. Hakan Akelma, koronavirüse yakalandı. Görev yaptığı yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Akelma, sosyal medyada paylaştığı videoda dua beklediğini söyledi.

Koronavirüs mesajıyla dikkat çeken doktor, yoğun bakımda dua bekliyor

Diyarbakır'da, pandemi hastanesine dönüştürülen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Hakan  Akelma'nın 17 Aralık günü yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bir süre evinde tedavi edilen Akelma, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılarak, görev yaptığı yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

'TANIK OLDUKLARIMI GÖREN BİRİ, EVDEN DIŞARI ÇIKMAZDI' 

Daha önce "Benim tanık olduklarımı gören biri, evden dışarı çıkmazdı" diyen Akelma, yüksek akışlı oksijen terapisi gördüğünü bildirdi. Başhekim Yardımcısı da olan Akelma, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Değerli arkadaşlar yüksek akışlı oksijen terapisi alıyorum şu an. Yanında da cipap, alıyorum. Şu an akciğerlerimde bir düzelme ve toparlanma var. Cipap ve high flow bu şekilde almaya devam edersem toparlanırım. Dualarınızı en yüksek perdeden bekliyorum" dedi.

Yolun ortasında bıraktı! 16 yaşında...Çanakkale'de 2020'nin son dakikalarında babasına ait otomobille trafiğe çıkan ve bu sırada benzini biten aracı yol ortasında bırakıp kaçan E.K.’ye (16) ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi. Çağrılması üzerine aracı alması için olay yerine gelen baba Efkan K. (56) ise HES sorgusunda koronavirüs hastası olduğunun öğrenilmesi üzerine evine gönderildi.
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