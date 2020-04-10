MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Koronavirüs savaşçılarına ‘sanal terapi’
ABONE OL
10.04.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Koronavirüs savaşçılarına ‘sanal terapi’

Kovid-19 ile mücadele eden sağlık personelinin ruh sağlığını korumak için mobil “Ruh Sağlığı Destek Sistemi” (RUHSAD) uygulaması devreye sokuldu.

Koronavirüs savaşçılarına ‘sanal terapi’
AYKUT YILMAZ Ankara

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama ile özel-kamu ayrımı olmaksızın sağlık çalışanlarına sanal terapi sağlanacak. Uygulama sayesinde personel; kendisi ve çocukları için uzman hekimlerle görüntülü görüşme imkanı bulacak. Uygulama, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin imzasıyla 81 il müdürlüklerine duyuruldu. Yazıda “Hizmetten yararlanmak isteyen personel, mobil uygulama marketlerinden “Ruh Sağlığı Destek Sistemi” şeklinde arama yaptıktan sonra RUHSAD uygulamasını indirerek hizmete ulaşabileceklerdir” denildi. 

RUHSAD nedir?

Ruh Sağlığı Destekleme Sistemi (RUHSAD) sağlık personeline özel geliştirilen bir mobil uygulama. Uygulama ile sağlık personeli alanında uzman hekimlerden destek alabilecek, hekimlerle nerede olurlarsa olsunlar görüntülü görüşebilecek. Hiç vakit kaybetmeden anlık mesajlaşabilecek ve randevu alabilecek.

Ordu'da korkutan depremOrdu Korgan'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Evde psikolojinizi nasıl korursunuz?

Evde psikolojinizi nasıl korursunuz?

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Cumhuriyet laiklik temeline oturtuldu

Cumhuriyet laiklik temeline oturtuldu

Sıradaki Haber