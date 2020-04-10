Koronavirüs savaşçılarına ‘sanal terapi’

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama ile özel-kamu ayrımı olmaksızın sağlık çalışanlarına sanal terapi sağlanacak. Uygulama sayesinde personel; kendisi ve çocukları için uzman hekimlerle görüntülü görüşme imkanı bulacak. Uygulama, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin imzasıyla 81 il müdürlüklerine duyuruldu. Yazıda “Hizmetten yararlanmak isteyen personel, mobil uygulama marketlerinden “Ruh Sağlığı Destek Sistemi” şeklinde arama yaptıktan sonra RUHSAD uygulamasını indirerek hizmete ulaşabileceklerdir” denildi.

RUHSAD nedir?

Ruh Sağlığı Destekleme Sistemi (RUHSAD) sağlık personeline özel geliştirilen bir mobil uygulama. Uygulama ile sağlık personeli alanında uzman hekimlerden destek alabilecek, hekimlerle nerede olurlarsa olsunlar görüntülü görüşebilecek. Hiç vakit kaybetmeden anlık mesajlaşabilecek ve randevu alabilecek.