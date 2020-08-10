MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Koronavirüs tablosu 10 Ağustos: Bugün koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı Türkiye'de açıklandı mı?
ABONE OL
10.08.2020 - 19:29 |

Koronavirüs tablosu 10 Ağustos: Bugün koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı Türkiye'de açıklandı mı?

Koronavirüs salgını ilk kez Türkiye'ye mart ayında geldi. Koronavirüs ile ilgili sayısal veriler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılıyor. Bugüne ait koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısına ilişkin bilgilerin gelip gelmediği araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 10 Ağustos koronavirüs tablosu yayınlandı mı?

Koronavirüs tablosu 10 Ağustos: Bugün koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı Türkiye'de açıklandı mı?

Koronavirüs tablosunda vaka sayısı, ölü sayısı, iyileşen hasta sayısı ve yapılan test sayısı olmak üzere çeşitli veriler yer alıyor. Koronavirüs tablosu günlük olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılıyor. Peki bugünkü koronavirüs tablosu yayınlandı mı? İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün şu paylaşımı gerçekleştirdi;

"Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok. http://covid19.saglik.gov.tr"

Koronavirüs tablosu 10 Ağustos: Bugün koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı Türkiyede açıklandı mı

10 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU YAYINLANDI MI?

10 Ağustos koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. Akşam saatlerinde koronavirüs tablosunun paylaşılması bekleniyor.

    Elazığ'da cep telefonu hırsızlığı kameradaElazığ'da, dondurma satışı yapılan iş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Koronavirüs tablosu 10 Ağustos: Bugün koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı Türkiye'de açıklandı mı?

    Koronavirüs tablosu 10 Ağustos: Bugün koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı Türkiye'de açıklandı mı?

    Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

    Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

    Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

    Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

    Yol Arkadaşım filminin konusu nedir, nerede çekildi? İşte Yol Arkadaşım oyuncuları...

    Yol Arkadaşım filminin konusu nedir, nerede çekildi? İşte Yol Arkadaşım oyuncuları...

    Sıradaki Haber