Koronavirüs tablosu 10 Ağustos: Bugün koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı Türkiye'de açıklandı mı?

Koronavirüs tablosunda vaka sayısı, ölü sayısı, iyileşen hasta sayısı ve yapılan test sayısı olmak üzere çeşitli veriler yer alıyor. Koronavirüs tablosu günlük olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılıyor. Peki bugünkü koronavirüs tablosu yayınlandı mı? İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün şu paylaşımı gerçekleştirdi;

"Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok. http://covid19.saglik.gov.tr"

10 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU YAYINLANDI MI?

10 Ağustos koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. Akşam saatlerinde koronavirüs tablosunun paylaşılması bekleniyor.