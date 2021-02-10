Koronavirüs tablosu 10 Şubat açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir?

Sağlık Bakanlığı, covid-19 sayfasından koronavirüs tablosunu yayımlıyor. Son açıklanan kovid-19 tablosunda 8.636 yeni vaka yer almıştı. Her geçen gün vaka sayısı ve ölü sayısı da merak edilmeye başladı. Fahrettin Koca, yayımlanan koronavirüs (coronavirüs) tablosu ardından korona önlemlerine uyulması konusunda uyarılarını sürdürüyor. İşte, 10 Şubat koronavirüs tablosu...

10 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Bakanlıkça günlük koronavirüs tablosu vatandaşlarla paylaşılıyor. Vaka sayısı son günlerde 7 bin sınırını aşmış durumda. 10 Şubat koronavirüs tablosu ise henüz açıklanmadı.

KORONAVİRÜS TABLOSU 9 ŞUBAT

Açıklanan son koronavirüs tablosunda 24 saat içinde; 137.712 test yapıldı, 8.636 yeni vaka tespit edildi, 659 hasta sayısına ulaşıldı, 8.109 hasta iyileşti ve 98 kişi de hayatını kaybetti.