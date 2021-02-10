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10.02.2021 - 18:02 |

Koronavirüs tablosu 10 Şubat açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir?

Korona tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Güncel rakamlar günlük olarak vatandaşların erişimine sunuluyor. Gri tabloda; vaka sayısı, ölü sayısı, test sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı yer alıyor. Peki, koronavirüs tablosunda son durum nedir?

Koronavirüs tablosu 10 Şubat açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir?

Sağlık Bakanlığı, covid-19 sayfasından koronavirüs tablosunu yayımlıyor. Son açıklanan kovid-19 tablosunda 8.636 yeni vaka yer almıştı. Her geçen gün vaka sayısı ve ölü sayısı da merak edilmeye başladı. Fahrettin Koca, yayımlanan koronavirüs (coronavirüs) tablosu ardından korona önlemlerine uyulması konusunda uyarılarını sürdürüyor. İşte, 10 Şubat koronavirüs tablosu...

10 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Bakanlıkça günlük koronavirüs tablosu vatandaşlarla paylaşılıyor. Vaka sayısı son günlerde 7 bin sınırını aşmış durumda. 10 Şubat koronavirüs tablosu ise henüz açıklanmadı.

KORONAVİRÜS TABLOSU 9 ŞUBAT

Açıklanan son koronavirüs tablosunda 24 saat içinde; 137.712 test yapıldı, 8.636 yeni vaka tespit edildi, 659 hasta sayısına ulaşıldı, 8.109 hasta iyileşti ve  98 kişi de hayatını kaybetti.

Koronavirüs tablosu 10 Şubat açıklandı mı Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, 'Terör örgütleri ile başaramadıklarını, darbe ile deneyenleri nasıl hüsrana uğrattıysa, bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkenin arasına sokmakta kararlıyız. Nasıl bugünlere geldiysek, yarın da 10 büyük ülke arasına gireceğiz' dedi.
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