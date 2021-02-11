Koronavirüs tablosu 11 Şubat belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı güncel vaka ve ölü sayısında son durum nedir?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu güncel verilerle açıklamaya devam ediyor. Covid-19 pandemisinin geldiği noktayı takip etmek için büyük öneme sahip olan korona tablosu araştırılıyor. Açıklanan son tabloda 8 bin 620 kovid-19 yeni vakası yer aldı. İşte, koronavirüs tablosu...

11 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Bakanlık günlük sayısal değerleri açıkladığı koronavirüs tablosunda son günlerde vaka sayılarında artış yaşanıyor. Vatandaşların beklediği 11 Şubat korona tablosu ise henüz açıklanmadı.

KORONAVİRÜS TABLOSU 10 ŞUBAT

Açıklanan son tabloda 24 saat içinde, 135.867 test yapıldı, 8.642 yeni vaka tespit edildi, 664 hasta sayısına ulaşıldı, 7.903 hasta iyileşti ve 95 kişi de hayatını kaybetti.