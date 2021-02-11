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11.02.2021 - 18:19 |

Koronavirüs tablosu 11 Şubat belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı güncel vaka ve ölü sayısında son durum nedir?

Korona tablosunda son durum vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bakanlığın açıkladığı kritik tabloda ölü sayısı azalırken vaka sayısı da git gide artıyor. Gri tabloda; test sayısı, ölü sayısı, vaka sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayıları yer alıyor. 11 Şubat kovid-19 tablosu sorgulanıyor. Türkiye koronavirüs tablosunda son durum nedir?

Koronavirüs tablosu 11 Şubat belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı güncel vaka ve ölü sayısında son durum nedir?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu güncel verilerle açıklamaya devam ediyor. Covid-19 pandemisinin geldiği noktayı takip etmek için büyük öneme sahip olan korona tablosu araştırılıyor. Açıklanan son tabloda 8 bin 620 kovid-19 yeni vakası yer aldı. İşte, koronavirüs tablosu... 

11 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Bakanlık günlük sayısal değerleri açıkladığı koronavirüs tablosunda son günlerde vaka sayılarında artış yaşanıyor. Vatandaşların beklediği 11 Şubat korona tablosu ise henüz açıklanmadı.

KORONAVİRÜS TABLOSU 10 ŞUBAT

Açıklanan son tabloda 24 saat içinde, 135.867 test yapıldı, 8.642 yeni vaka tespit edildi, 664 hasta sayısına ulaşıldı, 7.903 hasta iyileşti ve 95 kişi de hayatını kaybetti.

Koronavirüs tablosu 11 Şubat belli oldu mu Sağlık Bakanlığı güncel vaka ve ölü sayısında son durum nedir

Akıntıya kapılan minibüsten son anda atladılarBursa'nın Karacabey ilçesinde, dere suyunun az olduğu dönemlerde araçların da geçiş sağladığı beton köprüden karşıya geçen minibüs, akıntıya kapılarak sürüklendi. Sürücü ve bir yolcu ise kayalıklara çarparak, duran minibüsten son anda atlayarak kurtuldu. Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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