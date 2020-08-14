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14.08.2020 - 22:02 |

Bugüne ait koronavirüs tablosu | 14 Ağustos Koronavirüs vaka ve ölen sayısı kaç?

Koronavirüs tablosu gün gün yayımlanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan rakamlar vatandaşları koronavirüs durumundan haberdar ediyor. Peki bugün koronavirüs vaka sayısı kaç? İşte 14 Ağustos 2020 Cuma gününe ait koronavirüs tablosu...

Bugüne ait koronavirüs tablosu | 14 Ağustos Koronavirüs vaka ve ölen sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı bugüne ait koronavirüs tablosunu yayımladı. Tabloda güncel veriler yer aldı. İşte 14 Ağustos 2020 Cuma günü koronavirüs vaka sayısı, vefat sayısı ve iyileşen sayısı...

KORONAVİRÜS TABLOSU 14 AĞUSTOS

Bugüne ait koronavirüs tablosu | 14 Ağustos Koronavirüs vaka ve ölen sayısı kaç

Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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