Koronavirüs tablosu 15 Şubat açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir?

Sağlık Bakanlığı korona tablosunu vatandaşların erişimine sunuluyor. Koronavirüs salgını tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına aldı, sayısız kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 aşısı ile Türkiye'de de pandemi kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Fahrettin Koca'nın uyarıları ile güncel koronavirüs tablosu da her geçen gün büyük önem arz etmeye başladı. İşte, 15 Şubat koronavirüs tablosu...

15 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Covid-19 virüsünün yol açtığı can kaybı ve daha ayrıntılı detayların yer aldığı koronavirüs tablosu her gün açıklanıyor. 15 Şubat korona tablosu ise henüz paylaşılmadı.

KORONA TABLOSU 14 ŞUBAT

Yayımlanan son koronavirüs tablosunda 24 saat içinde; 104.108 test yapıldı, 6.287 yeni vaka tespit edildi, 666 hasta sayısına ulaşıldı, 6.910 hasta iyileşti ve 94 kişi yaşamını yitirdi.