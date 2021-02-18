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18.02.2021 - 18:06 |

Koronavirüs tablosu 18 Şubat açıklandı mı? Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, Sağlık Bakanlığı korona tablosunda son durum...

Korona tablosu Bakanlık tarafından vatandaşlara sunuluyor. Kritik gri tabloda son 24 saatte elde edilen verilerin yanı sıra kovid-19 pandemisinin başladığı tarihten itibaren toplam değerler yer alıyor. Coronavirüs tablosunda; vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı ile toplam test oranları bulunuyor. İşte, 18 Şubat koronavirüs tablosu...

Koronavirüs tablosu 18 Şubat açıklandı mı? Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, Sağlık Bakanlığı korona tablosunda son durum...

Sağlık Bakanlığı, güncel rakamlarla koronavirüs tablosunu açıklıyor. Covid-19 sayfasından erişime sunulan korona tablosunda vaka sayısı son dönemde kritik seviyelerde bulunurken ölü sayısı ise azalmaya devam ediyor. Bakan Fahrettin Koca ise koronavirüs aşısı ile birlikte salgında önemli bir noktaya gelineceğinin sinyalini veriyor. Peki, Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunda son durum nedir?

18 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Bakanlığın günlük olarak güncel verilerle paylaşılan covid-19 tablosu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Merakla beklenen 18 Şubat koronavirüs tablosu ise açıklanmış değil.

KORONAVİRÜS TABLOSU 17 ŞUBAT

Yayımlanan son tabloda 24 saat içinde; 117.121 test yapıldı, 7.325 yeni vaka tespit edildi, 649 hasta sayısına ulaşıldı, 7.209 hasta sağlığına kavuştu ve 86 kişi yaşamını yitirdi. 

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