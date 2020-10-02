02.10.2020 - 20:09 |
Koronavirüs tablosu 2 ekim raporu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinde yayımlandı!
Bugüne ait koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan veriler, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmeye başladı. Peki bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, vaka sayısı kaç oldu? İşte sonuçlar...
Sağlık Bakanlığı'na ait "https://covid19.saglik.gov.tr/" internet adtesinde günlük koronavirüs verileri yer alıyor. Günlük test sayısı, ölen sayısı, iyileşen sayısı, vaka sayısı tüm halka duyuruluyor. Peki bugün koronavirüs tablosunda durum nasıl? İşte 2 Ekim Koronavirüs tablosu son dakika bilgileri...
KORONAVİRÜS TABLOSU 2 EKİM YAYINLANDI MI?
Bugüne ait koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı. 2 Ekim Koronavirüs tablosu paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
KORONAVİRÜS TABLOSU TÜRKİYE SON DURUM