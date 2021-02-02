Son dakika: 2 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Korona tablosunda son durum...
Korona tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak yayımlanmaya devam ediyor. Kritik tabloda; vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı gibi önemli değerler yer alıyor. Vatandaşlar günlük koronavirüs tablosunda son durum nedir merak ediyor. İşte, 2 Şubat kovid-19 tablosu...
Sağlık Bakanlığı, gri tabloda yer alan güncel verileri günlük olarak paylaşıyor. Covid-19 pandemisinin başladığı günden bu yana toplam rakamlar da Bakanlıkça açıklanıyor. Fahrettin Koca ise sık sık maske, mesafe ve temizlik uyarısını yineliyor. Koronavirüs tablosu 2 şubat açıklandı mı? Vaka ve ölü sayısı yükseldi mi?
2 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI
Salgında önemli yeri olan korona tablosu her geçen gün daha fazla sorgulanır hale geldi. 2 Şubat koronavirüs tablosunda 7.795 yeni vaka yer aldı ve 120 kişi de yaşamını yitirdi.
KORONAVİRÜS TABLOSU 1 ŞUBAT
Açıklanan son koronavirüs tablosunda son 24 saatte; 141.703 test yapıldı, 7.719 vaka tespit edildi, 636 hasta sayısına ulaşıldı, 8.016 hasta ise iyileşti. 124 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.