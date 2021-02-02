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02.02.2021 - 19:09 |

Son dakika: 2 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Korona tablosunda son durum...

Korona tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak yayımlanmaya devam ediyor. Kritik tabloda; vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı gibi önemli değerler yer alıyor. Vatandaşlar günlük koronavirüs tablosunda son durum nedir merak ediyor. İşte, 2 Şubat kovid-19 tablosu...

Son dakika: 2 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Korona tablosunda son durum...

Sağlık Bakanlığı, gri tabloda yer alan güncel verileri günlük olarak paylaşıyor. Covid-19 pandemisinin başladığı günden bu yana toplam rakamlar da Bakanlıkça açıklanıyor. Fahrettin Koca ise sık sık maske, mesafe ve temizlik uyarısını yineliyor. Koronavirüs tablosu 2 şubat açıklandı mı? Vaka ve ölü sayısı yükseldi mi?

2 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Salgında önemli yeri olan korona tablosu her geçen gün daha fazla sorgulanır hale geldi. 2 Şubat koronavirüs tablosunda 7.795 yeni vaka yer aldı ve 120 kişi de yaşamını yitirdi.

Son dakika: 2 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu Korona tablosunda son durum...

KORONAVİRÜS TABLOSU 1 ŞUBAT

Açıklanan son koronavirüs tablosunda son 24 saatte; 141.703 test yapıldı, 7.719 vaka tespit edildi, 636 hasta sayısına ulaşıldı, 8.016 hasta ise iyileşti. 124 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 

Son dakika: 2 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu Korona tablosunda son durum...

    Otobanda ters yöne giren vinç midibüse çarptıBursa-İstanbul-İzmir otobanında ters yöne giren vinç midibüs ile çarpmıştı. Midibüs içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra otobanda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
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