Son dakika: 2 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Korona tablosunda son durum...

Sağlık Bakanlığı, gri tabloda yer alan güncel verileri günlük olarak paylaşıyor. Covid-19 pandemisinin başladığı günden bu yana toplam rakamlar da Bakanlıkça açıklanıyor. Fahrettin Koca ise sık sık maske, mesafe ve temizlik uyarısını yineliyor. Koronavirüs tablosu 2 şubat açıklandı mı? Vaka ve ölü sayısı yükseldi mi?

2 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Salgında önemli yeri olan korona tablosu her geçen gün daha fazla sorgulanır hale geldi. 2 Şubat koronavirüs tablosunda 7.795 yeni vaka yer aldı ve 120 kişi de yaşamını yitirdi.

KORONAVİRÜS TABLOSU 1 ŞUBAT

Açıklanan son koronavirüs tablosunda son 24 saatte; 141.703 test yapıldı, 7.719 vaka tespit edildi, 636 hasta sayısına ulaşıldı, 8.016 hasta ise iyileşti. 124 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.