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22.02.2021 - 18:03 |

Koronavirüs tablosu 22 Şubat açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka sayısında son durum nedir?

Korona tablosu güncel oranlarla Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmaya devam ediyor. Kritik tabloda; günlük vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı ile test oranları veriliyor. Koronavirüs önlemleri ile birlikte tabloda değerler önemli ölçüde düşüş yaşamıştı. Peki, koronavirüs tablosunda son durum nedir?

Koronavirüs tablosu 22 Şubat açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka sayısında son durum nedir?

Sağlık Bakanlığı 22 Şubat koronavirüs tablosu gündemdeki yerini koruyor. Vaka sayısının dalgalanma yaşamasının yanı sıra kovid-19 virüsüne yönelik vefat eden hasta sayısı ise düzenli olarak azalıyor. 22 Şubat korona tablosunda vaka ve ölü sayısı kaç? İşte, 22 Şubat koronavirüs tablosu...

22 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Bakanlık covid-19 sayfasından vatandaşlara güncel veriler sunuluyor. Vaka sayısı ve ölü sayısı her geçen gün daha büyük önem arz ederken 22 Şubat verileri de araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 22 Şubat koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

KORONAVİRÜS TABLOSU 21 ŞUBAT

Açıklanan son korona tablosuna göre 24 saat içinde; 101.105 test yapıldı, 6.546 yeni vaka tespit edildi, 601 hasta sayısına ulaşıldı, 5.002 kişi iyileşti ve 77 kişi hayatını kaybetti.

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