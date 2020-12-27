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27.12.2020 - 18:03 |

Koronavirüs tablosu 27 Aralık: Bugünkü vaka ve ölü sayısı kaç? İşte, korona tablosu son durum...

Günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı covid-19 sayfasından yayımlanıyor. Vatandaşlar, '' Koronavirüs tablosunda son durum nedir?'' sorusuna yanıt arıyor. Fahrettin Koca, sosyal medyadan korona tablosunu değerlendirerek uyarılarda bulunuyor. İşte, 27 Aralık Pazar korona virüs tablosu...

Koronavirüs tablosu 27 Aralık: Bugünkü vaka ve ölü sayısı kaç? İşte, korona tablosu son durum...

Korona virüs tablosunda vaka sayısı ile ağır hasat sayısındaki oranlar düşüyor. Öte yanan hayatını kaybeden hasta sayısı ise artışını sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından açıklamalarda bulunarak korona aşısı için tarih vermişti. 26 Aralık'ta yayımlanan son covid-19 tablosunda göre 15.118 yeni vaka tespit edilmişti. 27 Aralık korona virüs tablosu açıklandı mı?

27 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük korona tablosunda son olarak sevindirici detaylar dikkat çekmişti. Ancak beklenen 27 Aralık Pazar koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

KORONAVİRÜS TABLOSU 26 ARALIK

Açıklanan son tabloya göre son 24 saatte; 178.872 test yapıldı, 15.118 vaka tespit edildi, 3.002 hasta sayısına ulaşıldı ve 253 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 23.231 hasta da iyileşti.

Altınları isteyen kız tarafına kurşun yağdırdıGelen son dakika haberine göre; Samsun'da damadın babası evlerine gelerek altınları isteyen gelinin annesi ile babasına tabancayla ateş açarak her ikisini de yaralayarak kaçtı.
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