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03.01.2021 - 19:08 |

Son dakika haberler! Koronavirüs tablosu 3 Ocak Pazar: Korona vaka ve ölü sayısı kaç, kovid-19 tablosunda son durum nedir?

Korona virüs vaka sayısı git gide azalırken, alınan önlemlerin karşılık bulduğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Günlük olarak yayımlanan koronavirüs tablosu ile vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı gibi detaylara ulaşılabiliyor. Peki, koronavirüste son durum nedir?

Son dakika haberler! Koronavirüs tablosu 3 Ocak Pazar: Korona vaka ve ölü sayısı kaç, kovid-19 tablosunda son durum nedir?

Sağlık Bakanlığı, covid-19 sayfasından günlük korona verilerinin açıklıyor. Buna göre koronavirüs pandemisinde, geride bırakılan bir yılın ardından ne durumda olunduğu hakkında fikir edinilebiliyor. Maske, mesafe ve temizlik uyarılarına ve alınan önlemlere uyan vatandaşların sayesinde kovid-19 salgınında son günlerde vaka sayısı ile vefat eden oranı azalıyor. İşte, 3 Ocak koronavirüs tablosu...

3 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Bakanlıkça açıklanan tabloda son olarak 11.180 vaka ve 202 ölü sayısı yer almıştı. Her geçen gün merak konusu olmaya başladı. 3 Ocak Pazar gününe dair tabloya göre 9.877 yeni vaka tespit edildi ve 193 kişi hayatını yitirdi.

Son dakika haberler Koronavirüs tablosu 3 Ocak Pazar: Korona vaka ve ölü sayısı kaç, kovid-19 tablosunda son durum nedir

KORONA TABLOSU 2 OCAK

Yayımlanan 2 Ocak tarihli koronavirüs tablosunda son 24 saatte; 149.218 test yapıldı, 11.180 vaka tespit edildi, 1.713 hasta sayısına ulaşıldı, 11.672 hasta iyileşti ve 202 kişi de hayatını kaybetti.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 3 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 941 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu, 10 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi.
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