Son dakika haberler! Koronavirüs tablosu 3 Ocak Pazar: Korona vaka ve ölü sayısı kaç, kovid-19 tablosunda son durum nedir?

Sağlık Bakanlığı, covid-19 sayfasından günlük korona verilerinin açıklıyor. Buna göre koronavirüs pandemisinde, geride bırakılan bir yılın ardından ne durumda olunduğu hakkında fikir edinilebiliyor. Maske, mesafe ve temizlik uyarılarına ve alınan önlemlere uyan vatandaşların sayesinde kovid-19 salgınında son günlerde vaka sayısı ile vefat eden oranı azalıyor. İşte, 3 Ocak koronavirüs tablosu...

3 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Bakanlıkça açıklanan tabloda son olarak 11.180 vaka ve 202 ölü sayısı yer almıştı. Her geçen gün merak konusu olmaya başladı. 3 Ocak Pazar gününe dair tabloya göre 9.877 yeni vaka tespit edildi ve 193 kişi hayatını yitirdi.

KORONA TABLOSU 2 OCAK

Yayımlanan 2 Ocak tarihli koronavirüs tablosunda son 24 saatte; 149.218 test yapıldı, 11.180 vaka tespit edildi, 1.713 hasta sayısına ulaşıldı, 11.672 hasta iyileşti ve 202 kişi de hayatını kaybetti.