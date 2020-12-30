Koronavirüs tablosu 30 Aralık son durum nedir? Korona (covid-19) vaka ve ölü sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı, düzenli olarak koronavirüs tablosunu erişime sunuyor. Pandeminin geldiği durumu, salgının gelişimini günlük korona tablosundan takip etmek mümkün. Covid-19 sayfasında yer alan tabloda; vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta ve iyileşen sayısına ulaşılabiliyor. Son günlerde açıklanan tablolarda ağır hasta ve vaka sayısındaki düşü de dikkat çekiyor. İşte, 30 Aralık koronavirüs tablosu...

30 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Bakanlıkça açıklanan tablolar birçok detayı vatandaşa sunuyor. 29 Aralık Salı günü açıklanan tablo sonrası 30 Aralık Çarşamba akşamki tablo merak konusu oldu. Ancak 30 Aralık günlük korona tablosu henüz paylaşılmadı.

KORONA TABLOSU 29 ARALIK

Fahrettin Koca'nın düzenli olarak değerlendirdiği koronavirüs tablosu 29 Aralık'ta yayımlanmıştı. Tabloda; 183.117 test yapıldı, 15.805 vaka sayısı tespit edildi, 2.783 hasta sayısına ulaşıldı, 21.004 hasta iyileşti ve 253 kişi hayatını kaybetti.