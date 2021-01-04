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04.01.2021 - 18:04 |

Koronavirüs tablosu 4 Ocak açıklandı mı? Günlük vaka sayısı, ölü sayısı kaç oldu? İşte, bugünkü korona verileri...

4 Ocak korona tablosu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak yayımlanıyor ve koronavirüs tablosu son durum ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımlarıyla değerlendiriliyor. Vaka sayısı, ölü sayısı, test sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayıları gibi detaylar covid-19 tablosunda yer alıyor. İşte, 4 Ocak koronavirüs tablosu...

Koronavirüs tablosu 4 Ocak açıklandı mı? Günlük vaka sayısı, ölü sayısı kaç oldu? İşte, bugünkü korona verileri...

Sağlık Bakanlığının covid-19 sayfasından açıklanan koronavirüs verileri vatandaşların erişimine sunuluyor. Tabloda yer alan vaka sayıları ise son günlerde kısıtlamalarla birlikte azalmaya başladı. 4 Ocak korona tablosunda vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca, sosyal medya paylaşımları ile günlük vaka ve ağır hasta oranlarına değinmeye devam ediyor. Peki, koronavirüs tablosunda son durum nedir?

4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Pandemi ilanına neden olan covid-19 virüsünün yol açtığı salgın nedeniyle dünya çapında binlerce kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre salgının seyrini takip etmek mümkün hale geldi. Ancak 4 Ocak Pazartesi için henüz koronavirüs tablosu açıklanmadı.

KORONA TABLOSU 3 OCAK

Açıklanan 3 Ocak tablosuna göre son 24 saatte; 138.941 test yapıldı, 9.877 vaka tespit edildi, 1.515 hasta sayısına ulaşıldı, 10.102 hasta iyileşti. 193 kişi ise hayatını kaybetti. 

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