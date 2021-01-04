Koronavirüs tablosu 4 Ocak açıklandı mı? Günlük vaka sayısı, ölü sayısı kaç oldu? İşte, bugünkü korona verileri...

Sağlık Bakanlığının covid-19 sayfasından açıklanan koronavirüs verileri vatandaşların erişimine sunuluyor. Tabloda yer alan vaka sayıları ise son günlerde kısıtlamalarla birlikte azalmaya başladı. 4 Ocak korona tablosunda vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca, sosyal medya paylaşımları ile günlük vaka ve ağır hasta oranlarına değinmeye devam ediyor. Peki, koronavirüs tablosunda son durum nedir?

4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Pandemi ilanına neden olan covid-19 virüsünün yol açtığı salgın nedeniyle dünya çapında binlerce kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre salgının seyrini takip etmek mümkün hale geldi. Ancak 4 Ocak Pazartesi için henüz koronavirüs tablosu açıklanmadı.

KORONA TABLOSU 3 OCAK

Açıklanan 3 Ocak tablosuna göre son 24 saatte; 138.941 test yapıldı, 9.877 vaka tespit edildi, 1.515 hasta sayısına ulaşıldı, 10.102 hasta iyileşti. 193 kişi ise hayatını kaybetti.