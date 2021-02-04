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04.02.2021 - 17:59 |

Koronavirüs tablosu 4 Şubat açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir?

Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın covid-19 sayfasından düzenli olarak yayımlanıyor. Vaka sayısı son günlerde artış gösterse de vefat eden hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Korona güncel tablosu; test sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı gibi diğer detayları da vatandaşlarla paylaşıyor. İşte, 4 Şubat güncel koronavirüs tablosu...

Koronavirüs tablosu 4 Şubat açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir?

Sağlık Bakanlığı 4 Şubat korona virüs tablosunu paylaştı mı sorusu yaygın olarak aratılıyor. Kovid-19 pandemisi nedeniyle dünya genelinde milyonlarca kişi hayatını kaybetti. Koronavirüsün mutasyona uğramasıyla ise vaka sayısı artıyor. Türkiye'de koronavirüste son durum nedir? 4 Şubat korona tablosu açıklandı mı?

4 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Bakanlık tarafından güncel veriler düzenli olarak paylaşılmaya devam ediyor. Merakla beklenen 4 Şubat tablosu ise henüz açıklanmadı.

KORONA TABLOSU 3 ŞUBAT

Covid-19 sayfasından yayımlanan son tabloda 24 saat içinde; 148.192 test yapıldı, 8.102 yeni vaka tespit edildi, 632 hasta sayısına ulaşıldı, 8.314 hasta iyileşti ve 117 kişi yaşamını yitirdi.

Koronavirüs tablosu 4 Şubat açıklandı mı Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir

Bakan Dönmez'den '400 ton altın' açıklamasıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bundan 20 yıl önce birkaç kilogram mertebesinde olan altın üretimini artık tonlarla ifade ediyoruz. Hedefimiz, 5 yıl içerisinde yıllık 100 ton üretime ulaşmak ve böylece dünyada 100 tonun üzerinde üretim yapan 10 ülke arasına girmek." dedi.
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