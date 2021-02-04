Koronavirüs tablosu 4 Şubat açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir?

Sağlık Bakanlığı 4 Şubat korona virüs tablosunu paylaştı mı sorusu yaygın olarak aratılıyor. Kovid-19 pandemisi nedeniyle dünya genelinde milyonlarca kişi hayatını kaybetti. Koronavirüsün mutasyona uğramasıyla ise vaka sayısı artıyor. Türkiye'de koronavirüste son durum nedir? 4 Şubat korona tablosu açıklandı mı?

4 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Bakanlık tarafından güncel veriler düzenli olarak paylaşılmaya devam ediyor. Merakla beklenen 4 Şubat tablosu ise henüz açıklanmadı.

KORONA TABLOSU 3 ŞUBAT

Covid-19 sayfasından yayımlanan son tabloda 24 saat içinde; 148.192 test yapıldı, 8.102 yeni vaka tespit edildi, 632 hasta sayısına ulaşıldı, 8.314 hasta iyileşti ve 117 kişi yaşamını yitirdi.