MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Koronavirüs tablosu 6 Ocak açıklandı: Bugünkü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, günlük korona tablosunda son durum
ABONE OL
06.01.2021 - 19:24 |

Son dakika! Koronavirüs tablosu 6 Ocak açıklandı: Bugünkü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, günlük korona tablosunda son durum

Korona tablosu pandemi süreciyle birlikte önemli hale geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan günlük tabloda test sayısı, vaka ve ölü sayısı, ağır hasta ile iyileşen hasta sayılarının yanı sıra toplam veriler de yer alıyor. Peki, vaka sayısı arttı mı, ölü sayısı kaça ulaştı?

Son dakika! Koronavirüs tablosu 6 Ocak açıklandı: Bugünkü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, günlük korona tablosunda son durum

Pandemi ile birlikte Sağlık Bakanlığı vaka oranlarını kontrol altına almak adına vatandaşlara alınması gereken önlemleri açıklıyor. Günlük koronavirüs tablosu ile covid-19 salgınında gelinen noktayı takip edebiliyorsunuz. Fahrettin Koca, yayımlanan koronavirüs tablosu ardından sosyal meydan vaka sayısı, ağır hasta sayısı ve ölü sayısına dair değerlendirme yapıyor. İşte, 6 Ocak korona tablosu...

6 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Bakanlık tarafından günlük olarak toplam ve 24 saatlik kovid-19 sayısal verileri https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinden paylaşılıyor. 6 Ocak Çarşamba günü için henüz korona tablosunda 13.830 vaka yer aldı ve 191 kişi de hayatını kaybetti.

Son dakika Koronavirüs tablosu 6 Ocak açıklandı: Bugünkü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu İşte, günlük korona tablosunda son durum

KORONA TABLOSU 5 OCAK

Son açıklanan korona tablosuna göre 24 saat içinde; 183.413 test yapıldı, 14.494 vaka tespit edildi, 1.477 hasta sayısına ulaşıldı, 8.908 hasta iyileşti ve 194 kişi yaşamını yitirdi.

Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp dehşeti yaşattılarAfyonkarahisar’da 72 yaşındaki adamı ilişkiye girme bahanesi ile villaya götüren kadın burada suç ortağı yabancı uyruklu 2 kişinin yardımı ile yaşlı adamı plastik kelepçe ile bağlayarak, rehin alıp oğlundan fidye istedi. Oğlunun bunu reddetmesi üzerine ise yaşlı adamın evindeki çelik kasanın anahtarını alan şüpheliler kasadan 41 bin Amerikan Doları ve 250 bin Irak Dinarı çaldı. Şahıslar polisin başarılı takibi ile yakalanırken, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Koronavirüste sıcak gelişme! Bakan Koca iyi haberleri duyurdu

Son dakika: Koronavirüste sıcak gelişme! Bakan Koca iyi haberleri duyurdu

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

Son dakika! Koronavirüs tablosu 6 Ocak açıklandı: Bugünkü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, günlük korona tablosunda son durum

Son dakika! Koronavirüs tablosu 6 Ocak açıklandı: Bugünkü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, günlük korona tablosunda son durum

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet