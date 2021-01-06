Son dakika! Koronavirüs tablosu 6 Ocak açıklandı: Bugünkü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, günlük korona tablosunda son durum

Pandemi ile birlikte Sağlık Bakanlığı vaka oranlarını kontrol altına almak adına vatandaşlara alınması gereken önlemleri açıklıyor. Günlük koronavirüs tablosu ile covid-19 salgınında gelinen noktayı takip edebiliyorsunuz. Fahrettin Koca, yayımlanan koronavirüs tablosu ardından sosyal meydan vaka sayısı, ağır hasta sayısı ve ölü sayısına dair değerlendirme yapıyor. İşte, 6 Ocak korona tablosu...

6 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Bakanlık tarafından günlük olarak toplam ve 24 saatlik kovid-19 sayısal verileri https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinden paylaşılıyor. 6 Ocak Çarşamba günü için henüz korona tablosunda 13.830 vaka yer aldı ve 191 kişi de hayatını kaybetti.

KORONA TABLOSU 5 OCAK

Son açıklanan korona tablosuna göre 24 saat içinde; 183.413 test yapıldı, 14.494 vaka tespit edildi, 1.477 hasta sayısına ulaşıldı, 8.908 hasta iyileşti ve 194 kişi yaşamını yitirdi.