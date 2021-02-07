Koronavirüs tablosu 7 Şubat açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir? İşte, korona tablosu

Korona (kovid-19) tablosu süreç içerisinde daha önemli hale geliyor. Vaka sayıları 5 bin ila 7 bin arasında seyrederken ölü sayısı düzenli azalmaya devam ediyor. Fahrettin Koca, koronavirüs aşılama işlemi ile birlikte covid-19 önlemlerine uyulması konusunda sık sık ikazlarda bulunuyor. İşte, 7 Şubat günlük koronavirüs tablosu...

7 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Dünya genelinde sayısız ölüme yol açan koronavirüs pandemisi Türkiye'yi de önemli ölçüde etkiledi. Bakanlığın koronavirüs tablosu ile güncel rakamlara ulaşmak mümkün. 7 Şubat korona tablosu ise henüz açıklanmadı.

KORONAVİRÜS TABLOSU 6 ŞUBAT

Paylaşılan son koronavirüs tablosuna göre 24 saat içinde; 137.649 test yapıldı, 7.897 vaka tespit edildi, 618 hasta sayısına ulaşıldı, 8.089 hasta ise iyileşti. Ancak 108 kişi covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.