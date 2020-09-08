Koronavirüs tablosu 8 Eylül rakamları | Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs tablosu Türkiye bugün...
Sağlık Bakanlığı tarafından her gün yayımlanan koronavirüs tablosu bugün de merakla araştırılıyor. 8 eylül 2020 Salı günü kaç kişi koronavirüse yakalandı, kaç kişi koronavirüsten hayatını kaybetti? Sağlık Bakanlığı'nın 'https://covid19.saglik.gov.tr/' adresi üzerinden hem gün gün hem de genel olarak toplam test sayısı, vaka sayısı, ölen sayısı paylaşılıyor. İşte koronavirüs Türkiye haberleri son dakika...
Mart 2019'dan bugüne dek devam eden koronavirüs salgını halen etkisini sürdürmeye devam ediyor. 7'den 70'e her vatandaşın kendini koruması ve çevresine oldukça dikkatli davranması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı gün gün her vatandaşı bilgilendiriyor. Her gün yayımlanan Türkiye Günlük Koronavirüs tablosu üzerinden toplam tesr sayısına, vaka sayısına, vefat sayısına ve iyileşen sayısı duyuruluyor. Peki bugün koronavirüsten kaç kişi yaşamını yitirdi? Koronavirüse kaç kişi yakalandı? İşte 8 Eylül koronavirüs tablosuna yönelik bilinmesi gerekenler...
KORONAVİRÜS TABLOSU 8 EYLÜL YAYIMLANDI MI?
8 Eylül 2020 Salı gününe ait koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tablosu paylaşımı yapıldığında haberimizin içeriğine de ekleyeceğiz.
KORONAVİRÜS TABLOSU TÜRKİYE SON DURUM (7 EYLÜL)
7 Eylül test sayısı: 103.925
7 Eylül hasta sayısı: 1.703
7 Eylül vefat sayısı: 57
7 Eylül iyileşen sayısı 1.047
Toplam test sayısı: 7.889.464
Toplam hasta sayısı: 281.509
Tpolam vefat sayısı: 6.730
Hastalarda zatürre oranı: %7.6
Ağır hasta sayısı: 1.118
Toplam iyileşen sayısı: 252.152