Son dakika: 9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de son 24 saatte kaç yeni hasta var, kaç kişi hayatını kaybetti?
Son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saat içerisinde yapılan toplam test sayısı ve yapılan testlerin sonucunda günlük ortaya çıkan yeni hasta sayısı ve hayatını kaybeden hastaların sayısını içeren günlük koronavirüs tablosu yayımlandı. Türkiye'de son 24 saat içerisinde 115.295 yeni vaka tespit edilirken 1.629 yeni hasta tespit edildi. Bugün 55 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu...
Koronavirüs tablosu her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklamnmaya devam ediyor. Her gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ile günlük hasta ve vefat sayısının yanı sıra günlük yapılan test sayısını içeren koronavirüs tablosu açıklanıyor. Bakan Koca Adana'da İl Değerlendirma toplantısının ardından Türkiye'nin koronavirüs durumuna ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Peki Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaç yeni vaka tespit edildi?
9 Ekim koronavirüs tablosuna göre 115.295 yeni test yapılırken 1.629 yeni hasta tespit edildi. 55 vatandaşımız Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken 1.402 kişi ise sağlığına kavuştu
Hastalarda Zatürre oranı % 6,2 olarak açıklanırken, Yatak doluluk oranı %48.6 olarak duyuruldu.
ERİŞKİN YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI
%68.8
VENTİLATÖR DOLULUK ORANI
%31.4
ORTALAMA TEMASLI TESPİT SÜRESİ
7.6 SAAT
FİLYASYON ORANI
%99.3
TEST SAYISI
11.402.342
HASTA SAYISI
332.382
VEFAT SAYISI
8.722
AĞIR HASTA SAYISI
1.398
İYİLEŞEN HASTA SAYISI
291.754