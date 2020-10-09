Son dakika: 9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de son 24 saatte kaç yeni hasta var, kaç kişi hayatını kaybetti?

Koronavirüs tablosu her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklamnmaya devam ediyor. Her gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ile günlük hasta ve vefat sayısının yanı sıra günlük yapılan test sayısını içeren koronavirüs tablosu açıklanıyor. Bakan Koca Adana'da İl Değerlendirma toplantısının ardından Türkiye'nin koronavirüs durumuna ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Peki Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaç yeni vaka tespit edildi?

9 Ekim koronavirüs tablosuna göre 115.295 yeni test yapılırken 1.629 yeni hasta tespit edildi. 55 vatandaşımız Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken 1.402 kişi ise sağlığına kavuştu

Hastalarda Zatürre oranı % 6,2 olarak açıklanırken, Yatak doluluk oranı %48.6 olarak duyuruldu.

ERİŞKİN YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI

%68.8

VENTİLATÖR DOLULUK ORANI

%31.4

ORTALAMA TEMASLI TESPİT SÜRESİ

7.6 SAAT

FİLYASYON ORANI

%99.3

TEST SAYISI

11.402.342

HASTA SAYISI

332.382

VEFAT SAYISI

8.722

AĞIR HASTA SAYISI

1.398

İYİLEŞEN HASTA SAYISI

291.754