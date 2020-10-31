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31.10.2020 - 20:27 |

Koronavirüs tablosu açıklandı! 31 Ekim 2020 Koronavirüs tablosu vaka, vefat, test, iyileşen sayısı

Koronavirüs tablosu açıklandı. 31 ekim gününe ait olan tabloda bugün yapılan test sayısı, vefat sayısı, vaka sayısı ve iyileşen sayısına yer verildi. İşte Türkiye'deki son koronavirüs tablosu durumunu merak eden vatandaşlar için ayrıntılar...

Koronavirüs tablosu açıklandı! 31 Ekim 2020 Koronavirüs tablosu vaka, vefat, test, iyileşen sayısı

Her akşam Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları bilgilendirmek amacıyla yayımlanan koronavirüs tablosu bugün de araştırılıyor. Koronavirüs tablosunda günlük yapılan test sayısı, vaka sayısı, ölen sayısı, iyileşen sayısı yer alıyor. Ülkemizin koronavirüs salgınının ne durumda olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar için koronavirüs tablosu son durumunu haberimizde yer verdik. İşte 31 Ekim koronavirüs tablosu hakkında bilinmesi gerekenler...

Süleyman Soylu, eşi ve kızı korona virüse yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi, kızı ve kendisinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı

Sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Bakan Soylu, şu bilgileri verdi:

"Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test, eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesiyle hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun ki şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum."

KORONAVİRÜS TABLOSU 31 EKİM

Koronavirüs tablosu açıklandı 31 Ekim 2020 Koronavirüs tablosu vaka, vefat, test, iyileşen sayısı

 GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

 

"Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri"Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Geometrik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, 'Akdeniz'de deniz taban basıncı değişimi' adlı bilimsel çalışmasıyla 2018'den itibaren yer kabuğundaki değişimlerin artan depremlerle orantılı olduğunu gözlemlediklerini ifade etti. Kutoğlu, "Yer kabuğunu oluşturan dinamik süreçler hızlanmış durumda. Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri" dedi.
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Koronavirüs tablosu açıklandı! 31 Ekim 2020 Koronavirüs tablosu vaka, vefat, test, iyileşen sayısı

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