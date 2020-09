Koronavirüs tablosu açıklanıyor! (10 Eylül) Türkiye'de bugün kaç yeni koronavirüs vakası tespit edildi?

Ülkemizde ilk olarak 11 Mart tarihinde ortaya çıkan korona virüs can almaya devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan koronavirüs can almaya devam ediyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada maske mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından hergün yapılan test, vaka ve can kaybı sayılarını içeren koronavirüs tablosu yayımlanıyor. Peki 10 Eylül bugün Türkiye'de kaç koronavirüs vakası tespit edildi?

10 Eylül koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı. Yayımlandığı anda haberimiz güncellenecektir.

9 Eylül Koronavirüs tablosuna göre 110.924 test yapılırken 1.672 yeni vaka tespit edildi.

İstanbul'da 9 Eylül'de yeni vaka sayısı 196 olarak açıklanırken Batı Marmara'da bu sayı 12 olarak açıklandı. Ege'de 9 Eylül'de yeni vaka sayısı 107, Doğu Marmara'da 108, Batı Anadolu'da 384 Akdeniz'de 126, Orta Anadolu'da 220, Batı Karadeniz'de 97, Doğu Karadeniz'de 34, Kuzeydoğu Anadolu'da 80 Ortadoğu Anadolu'da 161, Güneydoğu Anadolu'da 147 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'de toplam korona virüs vaka sayısı 9 Eylül'de 1.672 olarak açıklandı.