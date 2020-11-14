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14.11.2020 - 19:10 |

Koronavirüs tablosu bugün 14 Kasım | Günlük Koronavirüs tablosu yayımlandı! Sağlık Bakanlığı: covid19.saglik.gov.tr

Günlük koronavirüs tablosu yayımlanmaya devam ediyor. Bugün de merakla beklenen koronavirüs tablosu için arayış hız kesmiyor. 14 Kasım 2020 Cumartesi gününe ait koronavirüs tablosu paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs tablosu detayları, günlük vaka sayısı, vefat eden sayısı, iyileşen ve bugün yapılan test sayısı bilgileri haberimizde...

Koronavirüs tablosu bugün 14 Kasım | Günlük Koronavirüs tablosu yayımlandı! Sağlık Bakanlığı: covid19.saglik.gov.tr

Bugüne ait koronavirüs tablosu için sabırsızlık başladı. Her gün düzenli olarak Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı koronavirüs tablosundaki veriler bugün ne durumda? Düne göre bir artış söz konusu mu? İşteTürkiye'nin koronavirüs tablosundaki son durum...

KORONAVİRÜS TABLOSU BUGÜN 14 KASIM

 

Koronavirüs tablosu bugün 14 Kasım | Günlük Koronavirüs tablosu yayımlandı Sağlık Bakanlığı: covid19.saglik.gov.tr

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Bostanlı'da deniz yeşile büründüİzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahilinde deniz yüzeyini halk arasında 'deniz marulu' olarak adlandırılan yeşil su bitkisi kapladı.
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Koronavirüs tablosu bugün 14 Kasım | Günlük Koronavirüs tablosu yayımlandı! Sağlık Bakanlığı: covid19.saglik.gov.tr

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