Koronavirüs tablosu bugün 14 Kasım | Günlük Koronavirüs tablosu yayımlandı! Sağlık Bakanlığı: covid19.saglik.gov.tr

Bugüne ait koronavirüs tablosu için sabırsızlık başladı. Her gün düzenli olarak Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı koronavirüs tablosundaki veriler bugün ne durumda? Düne göre bir artış söz konusu mu? İşteTürkiye'nin koronavirüs tablosundaki son durum...

KORONAVİRÜS TABLOSU BUGÜN 14 KASIM





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