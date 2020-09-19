Koronavirüs tablosu bugün | 19 Eylül son dakika koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı sayfası
Koronavirüs tablosu her gün yayınlanmaya devam ediyor. Bugün de yayınlanacak olan Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak. 19 Eylül gününe ait koronavirüs tablosu için büyük merak başladı. Bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı, kaç kişi koronavirüsten vefat etti? İşte 19 Eylül koronavirüs tablosu hakkında merak edilenler...
Haftanın her günü 'https://covid19.saglik.gov.tr/' sitesinden yayınlanan koronavirüs tablosu için milyonlarca vatandaş meraklanıyor. Günden güne salgının nasıl ilerlediğini öğrenmek isteyenler gün sonunda muhakkak koronavirüs tablosunu araştırıyor. Günlük koronavirüs test sayısı, günlük vaka sayısı, günlük hayatını kaybeden kişi sayısı ve günlük iyileşen sayısı tabloda yerini alıyor. Peki bugüne ait koronavirüs tablosu paylaşıldı mı? İşte 19 Eylül koronavirüs tablosu hakkında bilinmesi gerekenler...
KORONAVİRÜS TABLOSU 19 EYLÜL
Bugüne ait koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. Sağlık Bakanlığı 19 Eylül koronavirüs tablosunu yayınladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
KORONAVİRÜS SON DURUM
18 Eylül 2020 Cuma gününe ait koronavirüs tablosundaki veriler:
Test sayısı: 111.113
Hasta sayısı: 1.771
Vefat sayısı: 62
İyileşen sayısı: 1.060
KORONAVİRÜS GÜNCEL TABLO İÇİN TIKLAYINIZ
KORONAVİRÜS TABLOSU TÜRKİYE GENEL DURUM
Toplam test sayısı: 9.076.278
Toplam hasta sayısı: 299.810
Toplam vefat sayısı: 7.377
Hastalarda zatürre oranı: 7.1
Ağır hasta sayısı: 1.402
Toplam iyileşen sayısı: 264.805