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19.09.2020 - 17:58 |

Koronavirüs tablosu bugün | 19 Eylül son dakika koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı sayfası

Koronavirüs tablosu her gün yayınlanmaya devam ediyor. Bugün de yayınlanacak olan Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak. 19 Eylül gününe ait koronavirüs tablosu için büyük merak başladı. Bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı, kaç kişi koronavirüsten vefat etti? İşte 19 Eylül koronavirüs tablosu hakkında merak edilenler...

Koronavirüs tablosu bugün | 19 Eylül son dakika koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı sayfası

Haftanın her günü 'https://covid19.saglik.gov.tr/' sitesinden yayınlanan koronavirüs tablosu için milyonlarca vatandaş meraklanıyor. Günden güne salgının nasıl ilerlediğini öğrenmek isteyenler gün sonunda muhakkak koronavirüs tablosunu araştırıyor. Günlük koronavirüs test sayısı, günlük vaka sayısı, günlük hayatını kaybeden kişi sayısı ve günlük iyileşen sayısı tabloda yerini alıyor. Peki bugüne ait koronavirüs tablosu paylaşıldı mı? İşte 19 Eylül koronavirüs tablosu hakkında bilinmesi gerekenler...

KORONAVİRÜS TABLOSU 19 EYLÜL

Bugüne ait koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. Sağlık Bakanlığı 19 Eylül koronavirüs tablosunu yayınladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KORONAVİRÜS SON DURUM

18 Eylül 2020 Cuma gününe ait koronavirüs tablosundaki veriler:

Test sayısı: 111.113

Hasta sayısı: 1.771

Vefat sayısı: 62

İyileşen sayısı: 1.060

KORONAVİRÜS GÜNCEL TABLO İÇİN TIKLAYINIZ

KORONAVİRÜS TABLOSU TÜRKİYE GENEL DURUM

Toplam test sayısı: 9.076.278

Toplam hasta sayısı: 299.810

Toplam vefat sayısı: 7.377

Hastalarda zatürre oranı: 7.1

Ağır hasta sayısı: 1.402

Toplam iyileşen sayısı: 264.805

Sıcak hava ve yüksek nem sonrası sahiller dolduAntalya'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerine koştu. Sahillerdeki kalabalığın maske ve fiziki mesafe kuralına uymadıkları dikkati çekti.
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