Koronavirüs tablosu bugün: 21 Eylül günlük koronavirüs tablosu Türkiye
Bugüne ait koronavirüs tablosu için meraklı arayış başladı. Günlük olarak yayımlanan ve koronavirüs tablosunda bugünün sonuçları nasıl? 21 Eylül Koronavirüs tablosunda vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi hayatını kaybetti? İşte Sağlık Bakanlığı tarafından https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yapılan son paylaşım...
Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları bilgilendirme amaçlı yayımlanan günlük koronavirüs tablosu bugün de yayımlanacak. 21 Eylül 2020 Pazartesi gününe ait tabloda bugün yapılan koronavirüs testi sayısı, ölen sayısı, iyileşen sayısı ve vaka sayısı yer alacak. Peki bugüne ait koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye Genel Koronavirüs tablosu haberimizde...
KORONAVİRÜS TABLOSU TÜRKİYE GENEL DURUM
TOPLAM TEST SAYISI9.269.015
TOPLAM HASTA SAYISI: 302.867
TOPLAM VEFAT SAYISI: 7.506
HASTALARDA ZATÜRRE ORANI: (%)7.0
AĞIR HASTA SAYISI: 1.456
TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 267.233
KORONAVİRÜS TABLOSU GÜNLÜK 21 EYLÜL DURUMU
Bugüne ait koronavirüs tablosu henüz paylaşılmadı. Koronavirüs tablosu yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
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