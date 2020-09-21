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21.09.2020 - 18:21 |

Koronavirüs tablosu bugün: 21 Eylül günlük koronavirüs tablosu Türkiye

Bugüne ait koronavirüs tablosu için meraklı arayış başladı. Günlük olarak yayımlanan ve koronavirüs tablosunda bugünün sonuçları nasıl? 21 Eylül Koronavirüs tablosunda vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi hayatını kaybetti? İşte Sağlık Bakanlığı tarafından https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yapılan son paylaşım...

Koronavirüs tablosu bugün: 21 Eylül günlük koronavirüs tablosu Türkiye

Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları bilgilendirme amaçlı yayımlanan günlük koronavirüs tablosu bugün de yayımlanacak. 21 Eylül 2020 Pazartesi gününe ait tabloda bugün yapılan koronavirüs testi sayısı, ölen sayısı, iyileşen sayısı ve vaka sayısı yer alacak. Peki bugüne ait koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye Genel Koronavirüs tablosu haberimizde...

KORONAVİRÜS TABLOSU TÜRKİYE GENEL DURUM

TOPLAM TEST SAYISI9.269.015

TOPLAM HASTA SAYISI: 302.867

TOPLAM VEFAT SAYISI: 7.506

HASTALARDA ZATÜRRE ORANI: (%)7.0

AĞIR HASTA SAYISI: 1.456

TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 267.233

KORONAVİRÜS TABLOSU GÜNLÜK 21 EYLÜL DURUMU

Bugüne ait koronavirüs tablosu henüz paylaşılmadı. Koronavirüs tablosu yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

 

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