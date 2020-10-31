Koronavirüs tablosu bugün 31 Ekim | Sağlık Bakanlığı sayfası: Türkiye koronavirüs tablosu son durum

Her akşam Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları bilgilendirmek amacıyla yayımlanan koronavirüs tablosu bugün de araştırılıyor. Koronavirüs tablosunda günlük yapılan test sayısı, vaka sayısı, ölen sayısı, iyileşen sayısı yer alıyor. Ülkemizin koronavirüs salgınının ne durumda olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar için koronavirüs tablosu son durumunu haberimizde yer verdik. İşte 31 Ekim koronavirüs tablosu hakkında bilinmesi gerekenler...

Süleyman Soylu, eşi ve kızı korona virüse yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi, kızı ve kendisinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı

Sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Bakan Soylu, şu bilgileri verdi:

"Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test, eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesiyle hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun ki şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum."

KORONAVİRÜS TABLOSU 31 EKİM

Bugüne ait koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı. Sağlık Bakanlığı 31 Ekim koronavirüs tablosunu paylaştığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KORONAVİRÜS TABLOSU SON DURUM TÜRKİYE





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