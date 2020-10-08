8 Ekim Koronavirüs tablosu açıklandı! Bugüne ait koronavirüs verileri

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Covid-19 Hasta tablosunu gün gün paylaşmaya devam ediyor. Düne ait tabloda yayımlanan rakamlar test sayısında 116.608 kişi, hasta sayısı 1.581 kişi, vefat sayısı 56 kişi, iyileşen sayısı ise 1.355 kişi oldu. Peki son dakika haberleri arasında 8 Ekim koronavirüs tablosu haberi var mı? İşte son durum...

KORONAVİRÜS TABLOSU 8 EKİM

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