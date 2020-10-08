08.10.2020 - 22:00 |
8 Ekim Koronavirüs tablosu açıklandı! Bugüne ait koronavirüs verileri
8 Ekim 2020 Perşembe gününe ait koronavirüs tablosu yayımlandı. Milyonlarca vatandaş bugün kaç vaka çıktı, kaç kişi hayatını kaybetti öğrenmek istiyor. . Sağlık Bakanlığı tarafından her günün sonunda vatandaşlara duyurulan Koronavirüs tablosunu haberimize ekledik. İşte günlük test sayısı, vaka sayısı, vefat eden sayısı ve iyileşen sayısı...
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Covid-19 Hasta tablosunu gün gün paylaşmaya devam ediyor. Düne ait tabloda yayımlanan rakamlar test sayısında 116.608 kişi, hasta sayısı 1.581 kişi, vefat sayısı 56 kişi, iyileşen sayısı ise 1.355 kişi oldu. Peki son dakika haberleri arasında 8 Ekim koronavirüs tablosu haberi var mı? İşte son durum...
KORONAVİRÜS TABLOSU 8 EKİM
Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.