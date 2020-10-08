MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 8 Ekim Koronavirüs tablosu açıklandı! Bugüne ait koronavirüs verileri
ABONE OL
08.10.2020 - 22:00 |

8 Ekim Koronavirüs tablosu açıklandı! Bugüne ait koronavirüs verileri

8 Ekim 2020 Perşembe gününe ait koronavirüs tablosu yayımlandı. Milyonlarca vatandaş bugün kaç vaka çıktı, kaç kişi hayatını kaybetti öğrenmek istiyor. . Sağlık Bakanlığı tarafından her günün sonunda vatandaşlara duyurulan Koronavirüs tablosunu haberimize ekledik. İşte günlük test sayısı, vaka sayısı, vefat eden sayısı ve iyileşen sayısı...

8 Ekim Koronavirüs tablosu açıklandı! Bugüne ait koronavirüs verileri

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Covid-19 Hasta tablosunu gün gün paylaşmaya devam ediyor. Düne ait tabloda yayımlanan rakamlar test sayısında 116.608 kişi, hasta sayısı 1.581 kişi, vefat sayısı 56 kişi, iyileşen sayısı ise 1.355 kişi oldu. Peki son dakika haberleri arasında 8 Ekim koronavirüs tablosu haberi var mı? İşte son durum...

KORONAVİRÜS TABLOSU 8 EKİM

8 Ekim Koronavirüs tablosu açıklandı Bugüne ait koronavirüs verileri

KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Beşiktaş'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! Birçok ilden ekip geldi

Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! Birçok ilden ekip geldi

Sıradaki Haber