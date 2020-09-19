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19.09.2020 - 20:09 |

Koronavirüs tablosu belli oldu! 19 Eylül 2020 Cumartesi gününe ait veriler!

19 Eylül 2020 Cumartesi gününe ait koronavirüs tablosu yayınlandı. Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yayınlanan veriler büyük merak konusu oldu. İşte bugüne ait ve Türkiye'nin genel durumuna ait koronavirüs tablosunun detayları...

Koronavirüs tablosu belli oldu! 19 Eylül 2020 Cumartesi gününe ait veriler!

Haftanın her günü 'https://covid19.saglik.gov.tr/' sitesinden yayınlanan koronavirüs tablosu için milyonlarca vatandaş meraklanıyor. Günden güne salgının nasıl ilerlediğini öğrenmek isteyenler gün sonunda muhakkak koronavirüs tablosunu araştırıyor. Günlük koronavirüs test sayısı, günlük vaka sayısı, günlük hayatını kaybeden kişi sayısı ve günlük iyileşen sayısı tabloda yerini alıyor. Peki bugüne ait koronavirüs tablosu paylaşıldı mı? İşte 19 Eylül koronavirüs tablosu hakkında bilinmesi gerekenler...

KORONAVİRÜS TABLOSU 19 EYLÜL

19 Eylül 2020 Cumartesi gününe ait koronavirüs tablosundaki veriler:

Test sayısı: 97.416

Hasta sayısı: 1.538

Vefat sayısı: 68

İyileşen sayısı: 1.312

KORONAVİRÜS GÜNCEL TABLO İÇİN TIKLAYINIZ

KORONAVİRÜS TABLOSU TÜRKİYE GENEL DURUM

Toplam test sayısı: 9.173.694

Toplam hasta sayısı: 301.348

Toplam vefat sayısı: 7.445

Hastalarda zatürre oranı: 7.0

Ağır hasta sayısı: 1.432

Toplam iyileşen sayısı: 266.117

Sıcak hava ve yüksek nem sonrası sahiller dolduAntalya'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerine koştu. Sahillerdeki kalabalığın maske ve fiziki mesafe kuralına uymadıkları dikkati çekti.
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