Koronavirüs tablosu Türkiye (günlük) yayımlandı! | Koronavirüs tablosu 23 Ocak 2021

Son dakika haberleri arasında koronavirüse karşı alınan tedbirler sonrasında vaka sayıları günden güne azaldığı belirtiliyor. 23 Ocak 2021 Cumartesi gününe ait son dakika koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Bugün koronavirüse kaç kişi yakalandı? Koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Sağlık Bakanlığı, bugüne ait koronavirüs tablosunu yayımladı mı? Milyonlarca vatandaşın gün içerisinde bilgi almak istediği koronavirüs tablosundaki son dakika bilgileri haberimize ekledik. Türkiye'nin genel koronavirüs tablosunu da haberimizin içeriğinden inceleyebilirsiniz.

KORONAVİRÜS TABLOSU BUGÜN 23 OCAK





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SAĞLIK BAKANLIĞI PAYLAŞTI:

Ağır Hasta: 29 Temmuz’dan itibaren oksijen saturasyonu belli oranın altında olan veya yoğun bakım gerektiren hastalar için uluslararası tanımlamaya uygun olarak “Ağır Hasta Sayısı” (serious and critical) tablomuzda verilmeye başlanmıştır.



• Hasta: Başlangıçtaki test politikamız gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine “Hasta” terimi kullanılmıştır.



• Günlük Vaka Sayısı: 25 Kasım’dan itibaren hasta sayısı üzerine semptomsuz olduğu halde PCR testi pozitif çıkanlar da eklenmiş ve günlük hasta dahil “Vaka Sayısı” olarak verilmiştir.



• Toplam Vaka Sayısı: PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı. 29 Temmuz tarihinden 10 Aralık tarihine kadar olan semptomsuz vakalar hasta sayılarına eklenerek güncelleme yapılmış ve kümülatif toplamı “Toplam Vaka Sayısı” olarak verilmiştir.



• Günlük İyileşen sayısı: O gün tedavisi tamamlananlar ile izolasyon süresi biten vakaların toplamı ile hesaplanmaktadır. (Günlük iyileşen hasta dahil)



• Toplam iyileşen Sayısı: 12 Aralık tarihinden itibaren iyileşen hastalara ilaveten izolasyon süresi dolan vakalar tabloya eklenmiştir ve tablodaki “Toplam İyileşen Hasta Sayısı” ifadesi “Toplam İyileşen Sayısı” olarak değiştirilmiştir. (Toplam iyileşen hasta dahil)