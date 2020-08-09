MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Koronavirüs tablosu yayımlandı: covid19.saglik.gov.tr | İşte Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı...
ABONE OL
09.08.2020 - 20:56 |

Koronavirüs tablosu yayımlandı: covid19.saglik.gov.tr | İşte Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı...

Koronavirüs ile ilgili günlük raporlar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından gün gün açıklanan verilerde koronavirüs vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı açıklanıyor. Milyonlarca vatandaş, günlük koronavirüs tablosunu incelemek için meraklanıyor. Peki bugün koronavirüs vakası kaç oldu? İşte 9 Ağusto 2020 Pazar gününe ait kotonavirüs raporu...

Koronavirüs tablosu yayımlandı: covid19.saglik.gov.tr | İşte Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı...

Mart ayından bugüne ülkemizde devam eden koronavirüs salgını devam ediyor. Alınan büyük tedbirler tarafından günlük vefat eden sayısı oldukça azaldı. 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren normalleşme süreci başladı. Bu süreçte günlük koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Peki bugüne ait koronavirüs raporu geldi mi? İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son paylaşım...

KORONAVİRÜS TABLOSU 9 AĞUSTOS

Koronavirüs tablosu yayımlandı: covid19.saglik.gov.tr | İşte Türkiyede koronavirüs vaka sayısı...

Koronavirüs vaka sayısı: 1.182

Koronavirüs vefat sayısı: 15

Koronavirüs iyileşen sayısı: 1.103

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni”nde konuştu.Cumhurbaşkan Erdoğan: "Muhalefetin sürekli eleştirdiği, 'gereksiz' dediği sağlık yatırımlarımızın kıymeti salgın döneminde çok iyi anlaşılmıştır"
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Son dakika: Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugüne ait koronavirüs vaka sayısı kaç? (9 Ağustos 2020)

Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugüne ait koronavirüs vaka sayısı kaç? (9 Ağustos 2020)

Sıradaki Haber