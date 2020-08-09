09.08.2020 - 20:56 |
Koronavirüs tablosu yayımlandı: covid19.saglik.gov.tr | İşte Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı...
Koronavirüs ile ilgili günlük raporlar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından gün gün açıklanan verilerde koronavirüs vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı açıklanıyor. Milyonlarca vatandaş, günlük koronavirüs tablosunu incelemek için meraklanıyor. Peki bugün koronavirüs vakası kaç oldu? İşte 9 Ağusto 2020 Pazar gününe ait kotonavirüs raporu...
Mart ayından bugüne ülkemizde devam eden koronavirüs salgını devam ediyor. Alınan büyük tedbirler tarafından günlük vefat eden sayısı oldukça azaldı. 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren normalleşme süreci başladı. Bu süreçte günlük koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Peki bugüne ait koronavirüs raporu geldi mi? İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son paylaşım...
KORONAVİRÜS TABLOSU 9 AĞUSTOS
Koronavirüs vaka sayısı: 1.182
Koronavirüs vefat sayısı: 15
Koronavirüs iyileşen sayısı: 1.103
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni”nde konuştu.Cumhurbaşkan Erdoğan: "Muhalefetin sürekli eleştirdiği, 'gereksiz' dediği sağlık yatırımlarımızın kıymeti salgın döneminde çok iyi anlaşılmıştır"