Koronavirüs tablosu yayımlandı: covid19.saglik.gov.tr | İşte Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı...

Mart ayından bugüne ülkemizde devam eden koronavirüs salgını devam ediyor. Alınan büyük tedbirler tarafından günlük vefat eden sayısı oldukça azaldı. 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren normalleşme süreci başladı. Bu süreçte günlük koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Peki bugüne ait koronavirüs raporu geldi mi? İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son paylaşım...

KORONAVİRÜS TABLOSU 9 AĞUSTOS





Koronavirüs vaka sayısı: 1.182

Koronavirüs vefat sayısı: 15

Koronavirüs iyileşen sayısı: 1.103