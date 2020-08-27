MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Koronavirüs tedavisi gören profesör, hayatını kaybetti!
ABONE OL
27.08.2020 - 17:33 | | DHA

Koronavirüs tedavisi gören profesör, hayatını kaybetti!

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz uzmanı olan Prof. Dr. Ömer Refik Çaylan (58), koronavirüs tedavisi gördüğü Sivas'ta hayatını kaybetti.

Koronavirüs tedavisi gören profesör, hayatını kaybetti!

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kulak Burun Boğaz uzmanı olarak görev yapan ve aynı zamanda Azerbaycan'da özel bir hastanede çalışan Prof. Dr. Ömer Refik Çaylan, öksürük ve solunum sıkıntısı yaşamaya başladı.

Azerbaycan'dan İstanbul'a getirilmek üzere 26 Temmuz'da yola çıkan Prof. Dr. Çaylan, uçakta durumunun ağırlaşması üzerine zorunlu Sivas'a iniş yapıldı. Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Prof. Dr. Çaylan'ın, koronavirüs testi pozitif çıktı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken durumu kötüye giden Prof. Dr. Çaylan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Prof. Dr. Çaylan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Prof. Dr. Çaylan'ın cenazesi defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

 

Bakan Albayrak: Hizmet ekonomisine geçiş budurHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs tedavisi gören profesör, hayatını kaybetti!

Koronavirüs tedavisi gören profesör, hayatını kaybetti!

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak öldü!

2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak öldü!

Sıradaki Haber