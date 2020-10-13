Koronavirüs tedbirlerine uymayan 306 kişiye ceza kesildi!

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip, Covid-19 tedbirleri kapsamında bazı adreslerde denetim yaptı. Bir eğlence mekanında sosyal mesafeye uymadığı tespit edilirken, 306 kişiye tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplam 963 bin 909 lira ceza kesildi. Ayrıca çok sayıda iş yerine kurallara uymamaları sebebiyle yasal işlem uygulandı.