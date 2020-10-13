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13.10.2020 - 13:23 | | İHA

Koronavirüs tedbirlerine uymayan 306 kişiye ceza kesildi!

Eskişehir'de koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 306 kişiye toplam 963 bin 909 lira ceza kesildi.

Koronavirüs tedbirlerine uymayan 306 kişiye ceza kesildi!

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip, Covid-19 tedbirleri kapsamında bazı adreslerde denetim yaptı. Bir eğlence mekanında sosyal mesafeye uymadığı tespit edilirken, 306 kişiye tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplam 963 bin 909 lira ceza kesildi. Ayrıca çok sayıda iş yerine kurallara uymamaları sebebiyle yasal işlem uygulandı.

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