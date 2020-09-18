Koronavirüs unutuldu yumruklar konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, dün İYİ Parti Meclis üyesi Vedat Taylan Yıldız’la metrolara internet talebiyle ilgili yaşadığı diyalog üzerine açıklamada bulundu. İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık’ın Göksu’nun konuşmasına sözlü müdahalesi üzerine kavga çıktı. Yumruklu ve tekmeli kavgada koronavirüs ise tamamen unutuldu. Ara verilen oturumun ardından Kıdık, özür diledi.