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18.09.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Koronavirüs unutuldu yumruklar konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında İYİ Partili ve AK Partili bazı meclis üyeleri arasında kavga çıktı.

Koronavirüs unutuldu yumruklar konuştu
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, dün İYİ Parti Meclis üyesi Vedat Taylan Yıldız’la metrolara internet talebiyle ilgili yaşadığı diyalog üzerine açıklamada bulundu. İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık’ın Göksu’nun konuşmasına sözlü müdahalesi üzerine kavga çıktı. Yumruklu ve tekmeli kavgada koronavirüs ise tamamen unutuldu. Ara verilen oturumun ardından Kıdık, özür diledi.

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