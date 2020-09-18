18.09.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul
Koronavirüs unutuldu yumruklar konuştu
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında İYİ Partili ve AK Partili bazı meclis üyeleri arasında kavga çıktı.
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul
AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, dün İYİ Parti Meclis üyesi Vedat Taylan Yıldız’la metrolara internet talebiyle ilgili yaşadığı diyalog üzerine açıklamada bulundu. İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık’ın Göksu’nun konuşmasına sözlü müdahalesi üzerine kavga çıktı. Yumruklu ve tekmeli kavgada koronavirüs ise tamamen unutuldu. Ara verilen oturumun ardından Kıdık, özür diledi.
Aleyna Çakır olayında Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAnkara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.